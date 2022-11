Prosegue la seconda giornata dei gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Anche oggi, sabato 26 novembre, sono in programma quattro match nei consueti orari delle 11, 14, 17 e 20. Tutte le gare saranno proposte in diretta dalle reti Rai, che si è assicurata i diritti esclusivi della competizione (qui il calendario completo).

A seguire trovate la programmazione dettagliata delle sfide di oggi sabato 26 novembre 2022, con orari, canali e telecronisti. Ricordiamo che tutti i match dei Mondiali sono visibili anche in live streaming su RaiPlay.

Mondiali Qatar 2022, le partite di oggi in diretta tv

Si parte alle ore 11.00 (con collegamento alle 10:45) su Rai2 con Tunisia-Australia, raccontata in diretta dallo Stadio Al Janoub da Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni. In studio Marco Lollobrigida.

Alle 14 (collegamento al via 15 minuti prima) ecco Polonia-Arabia Saudita , che sarà trasmessa da Rai1 e non da Rai2, come inizialmente previsto (la variazione di palinsesto è dovuta alla contemporanea semifinale di Coppa Davis tra Italia e Canada, che sarà proposta su Rai2 dalle 13.45 – la prima parte della sfida sarà visibile live su Rai Sport con le voci di Marco Fiocchetti e Adriano Panatta). La telecronaca di Polonia-Arabia Saudita sarà affidata a Luca De Capitani e Sebino Nela. In studio Simona Rolandi e Lele Adani.

A seguire, sempre su Rai1, verrà mandata in onda Francia-Danimarca. Calcio di inizio alle 17, collegamento aperto dallo stadio 974 già alle 16.40. Le voci saranno quelle di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con Marco Lollobrigida e Claudio Marchisio in studio.

Infine, ancora su Rai1, alle ore 20, con collegamento alle 19.45, sarà la volta di Argentina-Messico, con Messi e compagni costretti a vincere dopo la clamorosa sconfitta rimediata al debutto contro l’Arabia Saudita. A raccontare il match dallo stadio Lusail ci saranno Stefano Bizzotto e Lele Adani, con Stefano Rizzato alle interviste. In studio Alessandro Antinelli e Claudio Marchisio.

Mondiali Qatar 2022, gli altri programmi di sabato 26 novembre

Da segnalare che oggi non andrà in onda su Rai 1 Il Circolo dei mondiali, finora trasmesso tutti i giorni intorno alle 22, subito dopo il match serale. Il motivo? È inamovibile (una conferma era arrivata già una settimana fa) nel palinsesto di Rai1 l’appuntamento con Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Il Circolo dei mondiali andrà solo in streaming su RaiPlay a partire dalle 22.00.

Sarà regolarmente on air, invece, BoboTV: Speciale Qatar, con Bobo Vieri, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, questa sera in onda alle 22, subito dopo il fischio finale di Argentina-Messico.