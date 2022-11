Se la partita di mercoledì scorso contro l’Albania (vinta 3 a 1) ha regalato sentimenti di mestizia, a maggior ragione succederà la stessa cosa domani sera, quando si giocherà l’amichevole Austria-Italia, ultima uscita ufficiale dell’anno da parte della Nazionale allenata da Roberto Mancini.

Il motivo è presto detto: il calcio di inizio di Austria-Italia arriverà dopo poco più di 3 ore da quello di Qatar-Ecuador, gara inaugurale dei Mondiali (qui il calendario completo), ai quali gli azzurri non sono riusciti a qualificarsi.

La curiosa collocazione nello stesso giorno in cui si aprono i Mondiali è dovuto, come già vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, al rifiuto della Rai di anticipare la partita a stasera, sabato 19 novembre. Tutta ‘colpa’ di Ballando con le stelle, che questa sera andrà in onda regolarmente (peraltro sfidando la finale di Tu sì que vales, con buone possibilità lato Auditel, considerando che verrà affrontato il caso tv della settimana, con Enrico Montesano protagonista). E pensare che un tempo, esattamente il 27 febbraio 1988, la finale del Festival di Sanremo – non Ballando con le stelle – si fermò per lasciar spazio ad Alberto Tomba, che con una rimonta straordinaria conquistò il secondo oro alle Olimpiadi di Calgary.

Nella trattativa tra Rai (che detiene i diritti tv di tutte le partite dell’Italia) e Figc ad un certo punto è stata in piedi l’ipotesi che Austria-Italia potesse giocarsi oggi, sabato 19 novembre, alle ore 18.30. Il tutto sempre per evitare la triste concomitanza con la giornata in cui inizieranno i Mondiali in Qatar. E invece la tv pubblica ha rifiutato, preferendo per la partita della Nazionale, evidentemente per ragioni di ascolti, la collocazione di domani sera.

Dunque, Austria-Italia, in programma domani sera allo stadio Ernst Happel di Vienna avrà inizio alle ore 20.45 e sarà appunto trasmessa in diretta da Rai1. La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro (che poi partiranno alla volta del Qatar), con Tiziana Alla a bordocampo. Il pre e post partita sarà di Alessandro Antinelli e Lele Adani (già in Qatar), con le interviste di Andrea Riscassi.