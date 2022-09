La Rai ha detto no alla Figc: l’amichevole Austria-Italia si terrà come previsto domenica 20 novembre, andando dunque in scena nello stesso giorno del debutto del mondiale di calcio. La Federazione Italiana Giuoco Calcio avrebbe, infatti, avanzato alla tv di stato la richiesta di anticipare il match a sabato 19 novembre, ma avrebbe ricevuto il niet della Rai, che ha voluto difendere la collocazione in palinsesto di Ballando con le Stelle.

Il programma di Milly Carlucci, che prenderà il via sabato 8 ottobre, arrivato nelle fasi finali non troverà una collocazione agilissima in palinsesto: se infatti sabato 26 novembre dovrà andare in onda dopo la partita Argentina-Messico, valida per la fase a gironi del gruppo C, con una partenza rinviata dunque di almeno un ora rispetto all’orario usuale, la settimana successiva l’appuntamento con Ballando con le Stelle si sposterà di giorno, andando ad occupare il venerdì che sarà lasciato vuoto al termine dell’edizione di Tale e Quale Show. La finale di Ballando sarà poi solo sabato 17 dicembre, facendo così intercorrere quindici giorni fra le ultime due puntate: sabato 10 dicembre, infatti, Rai1 trasmetterà un quarto di finale, la cui durata potrebbe estendersi al di là dei tempi regolari.

Questo forse può aiutare a comprendere perché la Rai non abbia acconsentito alla richiesta della Figc, avanzando una controproposta ben meno allettante, così come rivelato oggi dal Corriere della sera: la partita si sarebbe potuta anticipare a sabato 19 novembre, con messa in onda prevista alle 18:30 su Rai Sport.

La Federazione ha così deciso di declinare l’offerta avanzata da viale Mazzini e di lasciare la partita domenica 20 novembre: Austria-Italia, dunque, si giocherà nello stesso giorno di Qatar-Equador, match d’inizio dei primi mondiali invernali, ai quali la nazionale italiana però non parteciperà, non essendosi riuscita a qualificare, con la beffa da parte della Rai di essersi aggiudicata i diritti in esclusiva di un mondiale in cui ancora una volta, come nel 2018, l’Italia non parteciperà.