Sabato 26 novembre 2022, a partire dalle ore 22:05 subito dopo la telecronaca diretta dell’incontro di calcio Giappone-Spagna di StefanoBizzotto e Lele Adani valevole per la Coppa del mondo di calcio Qatar 2022, è prevista l’ottava puntata di Ballando con le stelle 2022, lo show campione di ascolti del sabato sera di Rai1. Siamo giunti all’ottava puntata di questo lungo cammino per scoprire chi sarà la coppia campione di questa edizione 2022 di Ballando con le stelle e a poche ore dal termine della settima puntata che ha decretato l’uscita dal programma di Lorenzo Biagiarelli, è tempo di pensare all’ottavo step di questo percorso televisivo del varietà diretto e condotto da Milly Carlucci.

Come sempre uno dei momenti topici della trasmissione è quello dell’esibizione del ballerino per una notte, che permette al buon Alberto Matano di assegnare i punti extra bonus del suo tesoretto ad una delle coppie in gara. Ballerino per una notte dell’ottava puntata di Ballando con le stelle 2022 sarà Marcell Jacobs. Campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4×100 metri alle ultime Olimpiadi di Tokyo nell’estate del 2021, Jacobs è anche campione mondiale indoor dei 60 metri piani ai Campionati mondiali di atletica leggera di Belgrado 2022 e campione europeo dei 100 metri piani ai Campionati europei di atletica leggera di Monaco di Baviera 2022.

Marcell Jacobs, a seguito delle sue tante vittorie, è diventato ormai un volto popolare anche al di fuori del mondo dello sport, lo vediamo per esempio attualmente in uno spot di una nota compagnia telefonica e spesso il suo nome è stato accostato ad alcuni fra i più celebri programmi della televisione italiana, ivi compreso proprio Ballando con le stelle, di cui ora sarà appunto ballerino per una notte dell’ottava puntata.

Appuntamento dunque per l’ottava puntata di Ballando con le stelle 2022 a sabato sera, a partire dalle ore 22:05 subito dopo la telecronaca diretta dell’incontro di calcio Giappone-Spagna, con la conduzione e direzione artistica di Milly Carlucci, naturalmente dalle frequenze di Rai1.