Ballando con le stelle 2022, lo show condotto da Milly Carlucci (con la partecipazione di Paolo Belli e della sua band) in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, in onda, stasera, sabato 19 novembre dalle 20.35 su Rai 1, è giunto è alla settima puntata.

Ballando con le stelle 2022: ospiti e ballerini per una notte settima puntata 19 novembre

Angela Brambati e Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri sono i “ballerini per una notte” di oggi. Oltre a dedicare un omaggio all’amico e compagno di avventure Franco Gatti, scomparso recentemente, i due artisti si cimenteranno in una coreografia giudicata, con apposita votazione, dalla giuria in studio. Il punteggio così ottenuto costituirà un “tesoretto” che verrà assegnato a una delle coppie in gara migliorandone la posizione in classifica. Atteso anche Bobby Solo per uno speciale omaggio a Elvis Presley.

Ballando Con le stelle 2022: cast e concorrenti

Durante la settima puntata, si esibiranno Iva Zanicchi – Samuel Peron; Rosanna Banfi – Simone Casula; Ema Stokholma – Angelo Madonia; Gabriel Garko – Giada Lini; Alex Di Giorgio – Moreno Porcu; Lorenzo Biagiarelli – Anastasia Kuzmina; Alessandro Egger – Tove Villfor. Le coppie composte da Marta Flavi – Simone Arena; Giampiero Mughini – Veera Kinnunen; Paola Barale – Roly Maden; Luisella Costamagna – Pasquale La Rocca; Dario Cassini – Lucrezia Lando avranno la possibilità di rientrare in gara grazie al ripescaggio.

Ballando con le stelle 2022: giuria

La giuria è capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Per dare voce al popolo da casa, a bordo pista, i commenti dell’antigiuria, composta da Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. A loro è affidato il compito di premiare i concorrenti penalizzati dalla Giuria di esperti. Immancabile la presenza di Alberto Matano, custode del “tesoretto”.

Ballando con le stelle 2022 settima puntata 19 novembre: dove vederlo in diretta tv e live streaming

È possibile seguire il settimo appuntamento con il varietà di Milly Carlucci in diretta dalle ore 20:35 su Rai 1 e in live streaming su RaiPlay. L’intera puntata e le clip con le esibizioni dei concorrenti saranno disponibile anche on demand.