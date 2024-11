Anticipazioni su cosa farà la ballerina per una notte Amanda Lear nella puntata del 30 novembre dello show di Rai1 in cui ci sarà anche Pierfrancesco Favino

Si annuncia una puntata ancora più scoppiettante ed interessante del solito la numero dieci di Ballando con le stelle. Tutto questo non solo perchè va in onda in solitaria, senza cioè un intrattenimento inedito su Canale 5 (quasi, -sottolineiamo quasi- come i mercoledì di Rai1, quelli sono ineguagliabili) ma anche per una serie di ingredienti e situazioni che si sono create in questi ultimi giorni.

Di certo il pensiero di molti va all’esclusione dal cast dei maestri di Angelo Madonia. Un “caso” che ha occupato i media di questa ultima settimana. Una esclusione che ha prodotto il rientro nel cast dello show di Rai1 di uno dei suoi storici maestri, ovvero Samuel Peron. Che quindi vedremo sabato 30 novembre accanto a Federica Pellegrini. Non solo, come ballerina per una notte è previsto il rientro in uno show di prime time Rai di Amanda Lear.

Anche questo un piccolo grande evento. Ed a proposito di questo TvBlog è in grado di anticipare i contorni dell’esibizione della mitica Amanda nella puntata di sabato sera di Ballando con le stelle. L’interprete di “Tomorrow” ballerà una Samba sulle note di “Copacabana” con tre maestri di ballo: Simone Iannuzzi, Samuel Santarelli e Filippo Zara. D’altronde ad Amanda un ballerino, giustamente, non sarebbe bastato.

Ma Amanda Lear non sarà l’unica celebrità guest star della puntata numero dieci dello show diretto e condotto da Milly Carlucci. E’ prevista infatti la presenza presso l’Auditorium del foro italico in Roma di Pierfrancesco Favino che accompagnerà e presenterà sulla pista da ballo di Rai1 Dea Lanzaro e Antonio Guerra che balleranno un Jive sulle note del brano di Lou Monte “Luna mezzo mare” . Con Favino i due giovani attori presenteranno il film Napoli-New York di Gabriele Salvatores di cui sono interpreti.

Tutto questo dunque, insieme alla gara di semifinale di Ballando con le stelle 2024, nella puntata numero dieci di sabato 30 novembre, il tutto diretto e condotto da Milly Carlucci, con Paolo Belli e l’ineffabile giuria.