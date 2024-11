Una ballerina per una notte davvero speciale per la decima puntata di Ballando con le stelle di sabato 30 novembre

Ha compiuto da pochi giorni 84 anni, ma per persone come lei, il tempo non conta. Icona dello spettacolo, è diventata famosa nel nostro paese negli anni Settanta, fra le altre cose, come interprete del famoso pezzo “Tomorrow“. Era il periodo della disco music e lei divenne un personaggio non solo per le sue qualità musicali, ma anche per il velo di ambiguità che l’avvolgeva. Ma Amanda Lear, perchè è di lei che stiamo parlando, era già celebre nell’ambiente dello spettacolo e dell’arte grazie alle sue frequentazioni sentimentali. Salvador Dalì e David Bowie, giusto per fare due nomi e cognomi. Parliamo di lei perchè Amanda Lear sarà la ballerina per una notte della decima puntata di Ballando con le stelle.

Sabato 30 novembre quindi, la ballerina per un notte della puntata numero dieci di Ballando con le stelle sarà proprio Amanda Lear. Dopo l’esibizione di stasera del giudice di bordo campo dello show di Rai1 Alberto Matano, di cui vi abbiamo anticipato i dettagli, sarà la volta quindi sabato prossimo dell’ex conduttrice del Cocktail d’amore nella Rai2 di Carlo Freccero degli anni novanta.

Un’appuntamento dunque da non perdere per i tanti fans dell’anticonformista più anticonformista della televisione italiana. Una che non ha paura di dire quello che pensa, anche se quello che dice non fa parte del mainstream. «Non c’è niente che il mondo del pop ami di più di un fenomeno da baraccone». Una frase questa di Amanda, che fotografa alla perfezione la sua ironia, o dovremmo dire autoironia, notoriamente sinonimo di grande intelligenza.

Nel 1977, con il suo album I Am a Photograph, Amanda ebbe un successo straordinario con pezzi come Queen of Chinatown e Blood and Honey. Il suo stile originalissimo la portò a conquistare le classifiche in tutto il mondo, da Europa a Sud America, fino al Giappone. Negli anni ottanta poi arrivò la televisione italiana. Silvio Berlusconi, proprietario e fondatore di Fininvest, uno che aveva l’occhio lungo, anzi lunghissimo, la volle a condurre Premiatissima insieme a Claudio Cecchetto (sotto il video della sigla finale “Incredibilmente donna” cantata da Amanda). Poi sempre su Canale 5 arrivò W le donne con Andrea Giordana.

Insomma una donna speciale, unica e sorprendente, che tornerà a calcare le tavole del varietà televisivo italiano sabato prossimo, 30 novembre, nella decima puntata di Ballando con le stelle dalle 20:40 su Rai1