AGGIORNAMENTO DI VENERDI’ 22 NOVEMBRE 2024:

Possiamo dare dettagli circa l’esibizione di Alberto Matano come ballerino per una notte della nona puntata di Ballando con le stelle. Il conduttore di Vita in diretta ballerà un paso doble sulle note del brano di Yoann Lemoine “Run Boy Run” insieme a Pasquale La Rocca e Giada Lini. Verrà raccontata anche una storia tratta dal suo libro “Vitamia“.

Se n’era già accennato a Ballando con le stelle. Alberto Matano era stato invitato ad esibirsi come ballerino per una notte. Ebbene, ciò accadrà. Non nella puntata di stasera, l’ottava di Ballando con le stelle 2024. E’ prevista infatti la partecipazione in questo ruolo di Elettra Lamborghini e Massimiliano Gallo.

Ma per vedere il buon Alberto ballare sulla pista da ballo più famosa della televisione italiana, occorrerà attendere solamente sette giorni. Il conduttore de La vita in diretta sarà infatti il ballerino per una notte dell’emissione numero nove di questa fortunatissima edizione dello show campione di ascolti della prima rete della televisione pubblica.

Sabato 23 novembre 2024 dunque sul palcoscenico dell’auditorium del foro italico in Roma vedremo danzare il bel tenebroso del pomeriggio di Rai1. Quello cioè che con la sua Vita in diretta vince ampiamente la gara degli ascolti del pomeriggio televisivo, superando quel Pomeriggio 5 condotto anche quest’anno (l’ultimo?) da Myrta Merlino.

L’appuntamento quindi è fissato per sabato prossimo, 23 novembre 2024, per la nona puntata dell’edizione 2024 di Ballando con le stelle, diretta e condotta per Rai1 da Milly Carlucci, con Alberto Matano ballerino per una notte.