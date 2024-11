AGGIORNAMENTO SABATO 16 NOVEMBRE:

Ci sono novità rispetto al nostro ultimo post, che trovate qui sotto, sul lancio del ballerino per una notte dell’ottava puntata di Ballando con le stelle. Ad Elettra Lamborghini si è aggiunto infatti l’attore Massimiliano Gallo, protagonista della nuova stagione della fiction di Rai1 Vincenzo Malinconico, in onda sulla Rete 1 prossimamente. Siamo in grado anche di anticipare cosa balleranno le due celebrità nella puntata di stasera dello show di Rai1. Elettra Lamborghini ballerà con Moreno Porcu sui ritmi di salsa e bachata. Massimiliano Gallo invece ballerà con Rebecca Gabrielli un Charleston.

E’ solo lunedì, ma già si scaldano i motori per l’ottava puntata della stagione 2024 di Ballando con le stelle, lo show campione di ascolti del sabato sera di Rai1. Dopo l’eliminazione della coppia Furkan Palali ed Erica Martinelli di sabato scorso, è tempo di vedere come si muovono le pedine all’interno del cast -particolarmente azzeccato- di questa edizione dello show diretto e condotto da Milly Carlucci per la Rete 1 della Rai. Edizione che sta dando del filo da torcere a quello che la consuetudine voleva come programma più visto del sabato sera autunnale della nostra televisione, ovvero Tu si que vales.

Ballando con le stelle e Tu si que vales, i due varietà che si dividono il pubblico del sabato sera Tv

Ormai le due produzioni d’intrattenimento delle due ammiraglie del sabato sera della nostra televisione si equivalgono, con l’ago della bilancia che una volta pende per Rai1 e un’altra per Canale 5. Ma sempre per una manciata di telespettatori. Sabato si chiuderà il percorso 2024 di Tu si que vales con la consueta puntata finale, su Rai1 invece è tempo per l’ottavo appuntamento stagionale di questa fortunata edizione di Ballando con le stelle.

Il ballerino per una notte dell’ottava puntata di Ballando

Come è consuetudine è previsto anche per la puntata di sabato 16 novembre lo spazio dedicato al ballerino per una notte, che serve a dare ossigeno ad una coppia del cast dello show di Rai1. Il tutto attraverso il machiavellico meccanismo di Ballando, custodito nel mitico librone del regolamento mostrato lo scorso anno da Fiorello durante la sua incursione notturna dentro l’auditorium del foro italico in Roma.

Elettra Lamborghini ballerina per una notte dell’ottava puntata

Dopo la coppia Simona Ventura e Giovanni Terzi della passata puntata, per l’ottava emissione del varietà prodotto dalla Ballandi è tempo di una ballerina per una notte. Si tratta della cantante e conduttrice Elettra Lamborghini. Elettra è una che conosce bene il mondo della televisione italiana. E’ stata una dei coach di Voice of Italy su Rai2 nel 2019 insieme a Morgan, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio. Giurata di Italia’s got talent su Disney +, ma anche opinionista dell’Isola dei famosi e conduttrice del varietà comico del Nove Only fun comic show.

Ora dovrà mettersi alla prova come ballerina (per una notte) nella puntata numero otto dell’edizione 2024 di Ballando con le stelle, in onda sabato sera 16 novembre su Rai1, diretta e condotta come sempre da Milly Carlucci.