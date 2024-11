Questa sera, sabato 9 novembre 2024, su Rai 1, andrà in onda la settima puntata della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle. Il varietà condotto da Milly Carlucci, con la partecipazione di Paolo Belli, di Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto nel ruolo di giurati, di Alberto Matano, nel ruolo di opinionista, e di Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, nel ruolo dei tribuni del popolo.

Ballando con le Stelle, prodotto da Rai 1 in collaborazione con la Ballandi Multimedia. È un programma di Milly Carlucci e di Giancarlo De Andreis, adattamento del format Bbc “Strictly Come Dancing”. È una produzione Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con la Ballandi.

Scritto con Luca Alcini, Maddalena De Panfilis, Giovanni Giuliani, Danila Lostumbo, Francesco Saverio Sasso, Svevo Tognalini, Simone Troschel. Produttore esecutivo, Sandra Nicola. La regia è firmata da Luca Alcini.

Ballando con le Stelle 2024, settima puntata 9 novembre: anticipazioni

Ballerini per una notte della puntata saranno la conduttrice Simona Ventura e suo marito, lo scrittore Giovanni Terzi. Entrambi concorrenti della scorsa edizione, stavolta scenderanno in pista accompagnati dai ballerini Giada Lini e Pasquale La Rocca, per eseguire tre balli sulle note delle canzoni: “Your Song”, “Mambo Italiano” e “Gli Amori”. (come anticipato dal nostro Hit su TvBlog).

Per la gara: sabato scorso la sesta puntata era stata vinta dalla coppia Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti che ha ottenuto 30 punti di bonus.

Ballando con le Stelle 2024, cast, vip e ballerini: chi sono?

Le coppie attualmente in gara sono:

Bianca Guaccero , guidata dal maestro Giovanni Pernice

, guidata dal maestro Giovanni Pernice Federica Nargi – Luca Favilla

– Luca Favilla Francesco Paolantoni – Anastasia Kuzmina

– Anastasia Kuzmina Luca Barbareschi – Alessandra Tripoli

– Alessandra Tripoli Federica Pellegrini – Angelo Madonia

– Angelo Madonia Sonia Bruganelli – Carlo Aloia

– Carlo Aloia Alan Friedman – Giada Lini

Nina Zilli – Pasquale La Rocca

– Pasquale La Rocca Tommaso Marini – Sophia Berto

– Sophia Berto I Cugini di Campagna – Rebecca Gabrielli

Anna Lou Castoldi – Nikita Perotti

– Nikita Perotti Massimiliano Ossini – Veera Kinnunen

– Veera Kinnunen Furkan Palali – Erica Martinelli

Come ogni anno, una coppia al termine della puntata, potrebbe essere eliminata, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara, a condizione però di continuare a studiare con impegno e costanza. Ogni sabato sera: balli caraibici, standard, latino-americani, ma non solo perché dovranno anche sottoporsi a delle vere e proprie prove a sorpresa che saranno valutate ovviamente dalla giuria di esperti e da quella popolare.

La musica di ogni singola puntata è affidata a Paolo Belli accompagnato come sempre dalla sua Big Band. I brani, suonati rigorosamente live, sono riarrangiati e adattati da Luigi Sacca’ ai tanti stili di ballo.

Ballando con le Stelle 2024, puntata 26 ottobre: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire Ballando con le Stelle 2024 in diretta dalle ore 20:35 su Rai 1 e, in streaming, sul sito RaiPlay.