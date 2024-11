Anticipazioni sul ballerino per una notte della settima puntata di Ballando con le stelle, in onda sabato 9 novembre su Rai1

AGGIORNAMENTO 8 NOVEMBRE 2024:

Dopo avervi dato l’anteprima di chi saranno i due ballerini per una notte della settima puntata di Ballando con le stelle, è ora tempo di darvene un’altra. Cosa balleranno e con chi Simona Ventura e Giovanni Terzi, ballerini per una notte della puntata di sabato 9 novembre dello show di Milly Carlucci? Siamo in grado ora di dare una risposta a questo quesito. I due sposini balleranno con il bel tenebroso Pasquale La Rocca e con la simpatica Giada Lini sul brano di Elton John Your song, su Mambo italiano e su Gli Amori, bellissimo pezzo di Toto Cutugno di cui ricordiamo tutti la fantastica versione di Ray Charles a Sanremo 1990, che ora vi riproponiamo.

Mentre impazza la sesta puntata di questa stagione 2024 di Ballando con le stelle, giunta già al suo giro di boa, è tempo di pensare alla puntata numero sette. La prima puntata di quello che potremmo chiamare il “girone di ritorno” del prestigioso varietà del sabato sera di Rai1, avrà come tradizione fra i suoi peculiari ingredienti la figura del ballerino per una notte. Quello cioè che attraverso la sua esibizione andrà a mettere nel forziere del programma il cosiddetto tesoretto, che sarà poi assegnato nel corso della puntata.

Ma se stasera il ballerino per una notte sarà una ballerina, per la precisione Edwige Fenech, chi sarà la prossima settimana a calcare le famose tavole del palcoscenico dell’auditorium del foro italico in Roma? Il ballerino per una notte della settima puntata di Ballando con le stelle 2024 non sarà uno, ma due. Sarà una coppia che conosce già molto bene il programma avendoci partecipato lo scorso anno.

Si tratta della conduttrice Simona Ventura e di suo marito, lo scrittore Giovanni Terzi. Saranno dunque loro due a vestire i panni di ballerini per una notte della prossima puntata dello spettacolo di varietà della prima rete Rai diretto e condotto da Milly Carlucci. Un ritorno dunque in campo per due celebrità che hanno già ballato nel firmamento del varietà prodotto con la collaborazione della Ballandi multimedia.

Sicuramente un ritorno piacevole per rinverdire i fasti dell’edizione passata di questo spettacolo. L’appuntamento dunque per Simona Ventura e Giovanni Terzi ballerini per una notte è per la puntata di sabato prossimo, 9 novembre 2024 di Ballando con le stelle, naturalmente su Rai1, naturalmente con Milly Carlucci e Paolo Belli e l’insosituibile giuria.