Alla fine, il Covid-19 è arrivato anche dietro il bancone dei giurati di Ballando con le Stelle 2022. A poche ore dalla diretta della puntata di questa sera, sabato 19 novembre 2022, Fabio Canino ha annunciato sui social che non può essere presente in studio, ma solo in collegamento da casa.

Canino è risultato infatti positivo al tampone e, stando alle regole tutt’ora in vigore, deve sottoporsi all’isolamento. “Niente di grave fortunatamente”, scrive su Instagram il giurato del talent show di Raiuno confermando di essere in buone condizioni di salute.

La sua presenza sarà a distanza, ma questo non vuol dire che il suo compito sarà differente rispetto alle altre puntate: Canino, proprio come gli altri giudici, commenterà le esibizioni, discuterà con i concorrenti ed, ovviamente, esprimerà il suo voto con le mitiche palette che, ironizza, gli sono state portate a casa “con un furgone blindato”.

D’altra parte, la puntata di stasera prevede anche l’atteso ripescaggio per le coppie eliminate, ovvero Marta Flavi – Simone Arena; Giampiero Mughini – Veera Kinnunen; Paola Barale – Roly Maden; Luisella Costamagna – Pasquale La Rocca e Dario Cassini – Lucrezia Lando. Una di loro potrà tornare in gara, ma dovrà impegnarsi per potersi meritare questa occasione.

Ballando con le Stelle Ballando con le Stelle, Enrico Montesano alle prove con una maglietta della X Mas: è polemica

Da notare che tra le coppie che possono accedere al ripescaggio non compare quella composta da Enrico Montesano ed Alessandra Tripoli. Il comico è stato espulso domenica scorsa dopo la sollevazione del web per la maglietta della X Mas da lui indossata durante le prove e vista in un clip in prima serata. Al momento, dunque, Montesano resta escluso dalla trasmissione anche per quanto riguarda il ripescaggio. Da ricordare che questa sera come ballerini per una notte ci sono Angela Brambati e Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri, che si cimenteranno in una coreografia ed omaggeranno l’amico e collega Franco Gatti, da poco scomparso, e Bobby Solo, che proporrà al pubblico, invece, una coreografia a tema Elvis.