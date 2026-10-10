Ballando Con Le Stelle, anticipazioni del 10 ottobre 2026: Elena Sofia Ricci ballerina per una notte, Stefano Fresi e Giacomo Giorgio in versione Blues Brothers

La nuova puntata di Ballando Con Le Stelle vedrà Elena Sofia Ricci, Stefano Fresi e Giacomo Giorgio ballerini per una notte. Le altre coppie si sfideranno sulla pista da ballo tra classifiche, preferenze e possibili colpi di scena.

Ballando Con Le Stelle, tutti in pista. La nuova edizione del programma è cominciata sotto i migliori auspici: c’è ancora qualche meccanismo da rodare, in particolare per la nuova giuria. La gara, però, è entrata immediatamente nel vivo con le nuove coppie in gara che hanno cominciato a darsi battaglia nel nuovo studio di Saxa Rubra dedicato a Pippo Baudo. Aurora Ramazzotti parte con 20 punti di vantaggio sulle coppie rivali, la vittoria della prima puntata ha favorito un esordio sprint per la nota performer.

C’è stato anche il tifo di papà Eros Ramazzotti e mamma Michelle Hunziker da casa. La famiglia ha sostenuto Aurora in piena regola, il televoto in tal senso ha influito notevolmente. Anche grazie alle preferenze online. La pista, nel secondo appuntamento di sabato 10 ottobre 2026, fornirà nuovi verdetti e altrettante classifiche. Oltre ai giudizi, spazio allo spettacolo e al divertimento. Torna una ballerina per una notte d’eccezione: si tratta di Elena Sofia Ricci che promuoverà la nuova serie Rai dal titolo I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere. In pista l’accompagnerà il maestro Moreno Porcu per eseguire un paso doble sulle note degli Evanescence.

Ballando Con Le Stelle torna sabato 10 ottobre 2026

Bring me to life, nello specifico, è un brano molto caro alla celebre interprete e alla sorella Elisa. Dopo la performance, Elena Sofia Ricci ricorderà l’inizio della seconda stagione della fortunata fiction Rai. Previsto per il prossimo 12 ottobre 2026. Le sorprese, a Ballando Con Le Stelle, però, non sono finite: si alterneranno sulla pista da ballo altri due ospiti speciali. Stefano Fresi e Giacomo Giorgio si esibiranno sulle note de Everybody needs somebody to love dei Blues Brothers. Insieme daranno vita a un numero che mescola ballo, musica e comicità.

Li seguirà, per l’occasione, la maestra di danza Sophia Berto. Il motivo – anche stavolta – è promozionale. L’obiettivo, oltre a favorire il divertimento, è avvisare i telespettatori che in sala arriva il nuovo film di Giorgio Pasotti dal titolo “Sotto a chi tocca”. Al cinema dall’8 ottobre 2026. Non solo ospiti d’onore, ma anche l’onore della disputa sportiva. I balli si vedranno in rapida successione per dar modo alle coppie in gara di accendere ulteriormente la competizione.

La classifica parziale delle coppie in gara

La prima puntata ha visto primeggiare Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, fondamentale è stata la preferenza del pubblico. Anche con i voti online. I punti in studio per la coppia sono stati 43 dopo un jive coinvolgente. Lo stesso punteggio, sul piano tecnico, viene raggiunto da Andy Diaz e Gioia Giovanatti. Costretti però a restare leggermente indietro a causa delle preferenze espresse dal popolo del Web. L’assegnazione dei tesoretti, invece, ha visto salire a quota 58 la coppia composta da Noemi Bocchi e Giovanni Pernice. Anche in questo caso un tifoso speciale per la ballerina illustre: Francesco Totti era a casa a supportare la compagna come hanno dimostrato le stories sui social. Un punto sotto Bocchi-Pernice troviamo Monica Guerritore e Luca Urso che stazionano a quota 57. Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli, invece, godono del bonus ricevuto da Simona Ventura.

L’esordio del programma non ha visto alcuna eliminazione, ma sabato 10 ottobre 2026 gli scenari potrebbero cambiare: tutto dipenderà dai voti della giuria, sommati ai meccanismi del tesoretto. Poi c’è l’incognita del voto online, con le preferenze del pubblico espresse attraverso i canali ufficiali del programma. Si può votare attraverso RaiPlay: è sufficiente registrarsi alla piattaforma gratuita. Le coppie in gara sono sempre le stesse: Aurora Ramazzotti balla con Nikita Perotti, Manuela Moreno fa coppia con Carlo Aloia, Noemi Bocchi è affiancata da Giovanni Pernice, Alessandro Matri si ritroverà a danzare con Giada Lini. Massimo Ghini, invece, danzerà con Valentina Fiorini; Andy Diaz dividerà la pista con Gioia Giovanatti, mentre Jimmy Ghione sarà al fianco di Anastasia Kuzmina.

La nuova giuria e i tribuni del popolo

Anna Safroncik ritroverà Leonardo Lini, mentre Alberto Ravagnani si esibirà con Erika Martinelli. Monica Guerritore ballerà con Luca Urso e Riccardo Rossi seguirà le direttive di Elisa Terrasi. Poi troviamo Eugenio Finardi con Rebecca Gabrielli. Infine Ornella Muti tornerà a ballare insieme a Pasquale La Rocca. La giuria si ritroverà – come ogni sabato – al tavolo del programma: Carolin Smith, Guillermo Mariotto, Barbara D’Urso, Alberto Matano e Ivan Zazzaroni saranno chiamati a giudicare le coppie sulla pista da ballo.

Tribuni del popolo saranno, come di consueto, Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino. Simona Ventura e Francesca Fialdini commenteranno le esibizioni a bordo pista, oltre a essere incaricate di dividere il tesoretto assieme a Rossella Erra. Quindi la classifica serale potrebbe subire più di qualche variazione. L’appuntamento è in prima serata su Raiuno, subito dopo Affari Tuoi. La puntata è disponibile anche su RaiPlay con tanti contenuti extra come Ballando Segreto e i collegamenti dalla sala delle stelle con Simone Di Pasquale. Il sabato sera, su Raiuno, si torna a ballare.