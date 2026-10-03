Tiziana Baudo contro lo studio di Saxa Rubra intitolato a suo padre Pippo: “La memoria è nei luoghi, non nelle targhe”

Pippo Baudo è un simbolo della televisione italiana, per questo gli è stato intitolato – in omaggio alla sua onorata carriera e per quanto ha dato al Servizio Pubblico nel tempo – lo studio di Saxa Rubra dove andrà in onda la prossima edizione di Ballando Con Le Stelle. Si comincia da sabato 3 ottobre 2026, ma i programmi all’interno della struttura saranno molteplici. Un tributo doveroso, quello a Pippo Baudo recentemente scomparso, per evitare di cancellare in un colpo di spugna tutto ciò che il conduttore è stato capace di fare e realizzare per la televisione generalista. Tutti contenti, o quasi.

Qualcosa da dire ce l’ha in primis sua figlia Tiziana, la donna non era presente volutamente alla cerimonia di inaugurazione della struttura: “Non per polemica – precisa – ma per coerenza”. Le ragioni del forfait sono da ricondurre alla decisione della Rai di mettere in vendita il Teatro delle Vittorie. La nota azienda televisiva di Stato sta cambiando e la celebre struttura rientra in un piano vendite più ampio che coinvolge anche altri edifici. I soldi della cessione saranno utili per altri investimenti, infatti – in ottica simile – non è stato rinnovato neppure l’affitto all’ex location di Ballando Con Le Stelle. L’auditorium del Foro Italico, ora, è deputato ad altri usi. La Rai è uscita di scena.

Tiziana Baudo attacca la Rai

La situazione, per quel che concerne il Delle Vittorie, è diversa. Tiziana Baudo avrebbe preferito che la Rai non si disiasse tanto facilmente di una struttura simile. Il Teatro avrebbe potuto allontanarsi da Viale Mazzini, per quanto riguarda la gestione, in molte occasioni ma Pippo Baudo si è sempre opposto arrivando a scegliere la location per programmi e contenuti che hanno fatto la storia del piccolo schermo. Per questo Tiziana Baudo resta sugli scudi. In molti erano pronti a sposare la causa di tenere il Teatro delle Vittorie come museo celebrativo della Rai o meglio come studio tv.

L’ultimo programma andato in onda nel Teatro delle Vittorie è stato Affari Tuoi con Stefano De Martino. Ora la trasmissione è in pianta stabile a Milano su specifica richiesta del conduttore e prossimo Direttore Artistico di Sanremo. Questo vuol dire che la Rai ha dovuto fare una scelta. Proposito che, però, non è piaciuto alla famiglia Baudo. Si era addirittura parlato di un possibile interesse alla location da parte del MIC, ma ancora sembra essere tutto in alto mare. Per tali motivi Tiziana Baudo, ai microfoni dell’ANSA, ha tuonato: “Lo studio intitolato a mio padre dalla Rai? Un atto compensativo”.

Studio Pippo Baudo a Saxa Rubra

“Le persone si ricordano attraverso i luoghi che hanno popolato. Non nelle targhe”. Parole dure che sottintendono un disappunto piuttosto marcato con l’azienda televisiva che per tanti anni è stata la casa lavorativa di un uomo in grado di rivoluzionare il Servizio Pubblico. Tiziana Baudo chiede un segno tangibile della riconoscenza che la televisione pubblica intende sottolineare.

Una diatriba tutt’altro che chiusa, ma le coccarde sul nuovo studio sono state messe e il nome di Pippo Baudo continua a essere una certezza. Troppo poco, tuttavia, per far dimenticare alla famiglia del compianto conduttore le ultime scelte di Viale Mazzini. Lieto fine parziale che potrebbe lasciare non pochi sospesi fra le parti. Memoria storica e gestione, troppo spesso, sembrerebbero non andare d’accordo.