È una novità che TvBlog aveva anticipato già a luglio: da quest’anno Ballando con le Stelle avrà una propria “costola” su RaiPlay. Alcuni contenuti originali legati al programma, infatti, saranno condivisi in un doppio appuntamento settimanale – che con la partenza del programma su Rai1 si trasformerà in un trittico di episodi – dal titolo Ballando segreto.

Quando si parte? Già domani: i primi contenuti riguarderanno probabilmente la presentazione del cast di maestri, che vede importanti novità soprattutto sul fronte maschile, dove l’unica riconferma è Samuel Peron, e gli abbinamenti maestro-vip, che già in queste ore sono stati annunciati, anche se ancora manca qualche nome all’appello.

In generale Ballando segreto dovrebbe portare alla luce tutto il materiale raccolto nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle, per fare scoprire le paure e le ansie dei concorrenti prima di scendere in pista, oltre che tutte le difficoltà, ma anche i momenti più felici affrontati in settimana in sala prove.

Verrà svelato anche parte del lavoro autoriale che si nasconde dietro al programma, con le immagini delle riunioni, anche quelle più improvvise e inaspettate. Da lunedì 10 ottobre si aggiungerà poi ogni settimana un contenuto, con gli highlights della puntata andata in onda il sabato precedente, per lanciare così l’attesa per il nuovo appuntamento.