Ballando con le stelle 2021: Pippo Baudo ballerino per una notte alla prima

Dunque sabato 16 ottobre, il prossimo sabato, riparte la corazzata guidata dal generale Carlucci Camilla Patrizia, in arte Milly. Il battaglione di Ballando con le stelle è pronto ad una nuova traversata nell’impervio territorio televisivo italiano con una nuova serie, la numero sedici, del più celebre e premiato (dal pubblico) show ballerino d’Italia. Il corpo d’armata è formato da tredici nuovi soldati che saranno giudicati dai fantastici cinque Marescialli/ giurati Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Con loro gli ufficiali di collegamento fra lo studio ed il pubblico a casa Alberto Matano, Roberta Bruzzone e la new entry Alessandra Mussolini.

Insomma tutto -o quasi- pronto all’auditorium del foro italico in Roma per una edizione che si annuncia scintillante e scintillata con una serie di concorrenti a cui di certo non manca il carattere a partire da Albano, ma anche l’imprevedibile Arisa, oppure lo stesso Morgan. Non mancano poi gli sportivi Fabio Galante e Andrea Iannone e ancora Bianca Gascoigne, Federico Lauri, Mietta, Sabrina Salerno, Alvise Rigo, Valerio Rossi Albertini e i sempre verdi Valeria Fabrizi e il simpatico e bravo Memo Remigi.

Un gruppo eterogeneo di concorrenti che sapranno certamente creare quel clima e quelle dinamiche che insieme al gesto atletico in se (il ballo alla fine è pur sempre uno sport) per rendere particolarmente scoppiettante questa nuova edizione di Ballando con le stelle che esordirà sabato con un ballerino per una notte assolutamente speciale. Si tratta dell’ultimo Re dei presentatori della televisione italiana, per altro appena insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: Pippo Baudo.

Sabato dunque la Rai, grazie a Ballando con le stelle, festeggerà come si deve il nostro grande Pippo per questa onorificenza appena ricevuta. Oggi poi alle 14 ci sarà uno Speciale di Ballando con le stelle a Domenica in da dove verrà presentata tutta la truppa di questa nuova serie di Ballando e chissà che non venga annunciato anche il ballerino per una notte Pippo Baudo. Mentre per la prima puntata ufficiale dell’edizione numero sedici di Ballando con le stelle l’appuntamento .in diretta dall’Auditorium del foro italico in Roma- è fissato per sabato 16 ottobre 2021 subito dopo l’edizione di prima serata del Tg1.