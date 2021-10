Domenica in e la quarta puntata con uno speciale su Ballando con le stelle

Complice la messa in onda dalle 14:45 su Rai1 della telecronaca diretta della finale per il terzo ed il quarto posto fra Italia e Belgio della Nations League dallo stadio di Torino, la programmazione del pomeriggio del giorno di festa sarà rivoluzionata. Una cosa che coinvolgerà non solo Rai1, che è la Rete che ospita l’evento calcistico, ma anche Canale 5 con Maria De Filippi e Silvia Toffanin che fuggono per non abbassare la loro media Auditel dei loro rispettivi programmi, cioè dello spettacolo musicale e di varietà Amici e del talk show Verissimo. Mentre Amici di Maria De Filippi ripara al lunedì pomeriggio, Verissimo proprio rinuncia alla puntata domenicale, andando in onda solo il sabato pomeriggio. In tutto questo la programmazione di Rai1 manterrà comunque in onda sia Domenica in che Da noi a ruota libera, entrambi i programmi in diretta dagli studi di via Ettore Romagnoli a Roma. Qui parliamo oggi di Domenica in con il nostro consueto lancio in anteprima del menu del programma campione di ascolti del pomeriggio del giorno di festa diretto e condotto da Mara Venier.

La quarta puntata di Domenica in andrà in onda dalle ore 14 e fino alle ore 14:45 e sarà interamente dedicata alla nuova serie di Ballando con le stelle. Verrà dunque lanciato il cast di questo popolare show del sabato sera di Rai1 diretto e condotto da Milly Carlucci, in partenza proprio il sabato successivo, ovvero il 16 di ottobre. In studio per lanciare e presentare la nuova edizione di Ballando con le stelle ci sarà la conduttrice e direttrice artistica del programma Milly Carlucci.

Con Milly ci saranno alcuni componenti della perfida giuria del programma ballerino più celebre ed importante del nostro paese a partire dalla Presidente Carolyn Smith, ma ci sarà anche Guillermo Mariotto ed in collegamento Selvaggia Lucarelli. In studio poi i ballerini Simone Di Pasquale, Samuel Peron, Maykel Fonts, Anastasia Kuzmina, Oxana Lebedev e Giada Lini.

Ovviamente in studio ed in collegamento i 13 concorrenti in gara di questa edizione di Ballando con le stelle. Ci sarà anche un gruppo di bambini ballerini gli ‘Spyn kids”. Appuntamento dunque a domenica dalle ore 14 su Rai1 con la quarta puntata speciale Ballando di Domenica in. ’