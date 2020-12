Nuovo spin-off per Bake Off Italia: si tratta di Dolci sotto un tetto, al via venerdì 1° gennaio in prima serata su Real Time (DTT, 31). Alla conduzione Flavio Montrucchio, al suo secondo bancone consecutivo: è stato proprio il ‘re di cuori’ di Discovery a condurre con la moglie Alessia Mancini la sesta edizione di Junior Bake Off Italia, conclusasi con la vittoria della piccola Anna. Montrucchio, dunque, non lascia il tendone, ma continua a impastare dolci anche se con nuovi concorrenti e con una nuova scenografia.

Messi da parte gli alberi di Natale e le decorazioni delle Feste, il tendone di Villa Borromeo d’Adda, ad Arcore, si veste di freschezza per accogliere le sei coppie protagoniste di questo spin-off dedicato ai ‘congiunti’. Si gioca in due per portare a casa il titolo di Miglior Coppia di Pasticceri Amatoriali d’Italia: in questa prima edizione gareggiano Mamma e Figlia (Cristina e Siria), Padre e Figlia (Emil ed Elena), Marito e Moglie (Carmelo e Angela), i Fidanzati (Dora e Luca), i Conviventi (Francesco e Lino), le Gemelle (Alice e Alexia).

Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto, la scenografia

Come detto, per l’occasione cambia anche la scenografia allestita sotto al tendone. Dagli alberi di Natale si passa agli agrumi di Sicilia: le atmosfere natalizie lasciano il posto a ceramiche siciliane, peperoncini, origano essiccato, per ricreare un clima decisamente mediterraneo.

Qualcosa molto più in linea con le temperature registrate durante la realizzazione del programma, avvenuta nell’estate 2020. Per il resto non ci si aspettano grandi novità da un format rodato, che cambia set e concorrenti, ma non la struttura della gara a base di sfide studiate per mettere in evidenza le capacità creative e tecniche delle coppie in gara, oltre a permettere loro di dimostrare la propria abilità nel sorprendere i giudici. E i giudici sono come sempre Ernst Knam e Damiano Carrara, con la partecipazione di Clelia d’Onofrio.

L’appuntamento, quindi, è per venerdì 1° gennaio alle 21.20 su Real Time (DTT, 31) per la prima delle nuove sfide di Bake Off Italia.