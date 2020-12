Anna è la vincitrice di Junior Bake Off 2020. La piccola ha conquistato la casacca di Miglior Pasticcere Amatoriale Junior d’Italia e anche un corso di pasticceria con Ernst Knam, che corre ad abbracciare una volta avuto il verdetto. Anna si asciuga così le lacrime che avevano rigato il suo volto nella prima puntata (e che sono tornate nell’attesa del nome del vincitore, per paura di non farcela): quel secondo posto che le bruciò al termine della prima puntata ha lasciato il posto al gradino più alto del podio. Niente lacrime per lei, mentre la delusione si vede sui visi di Giulio, anche lui 8 anni tra i più sorprendenti per abilità tecnica e creatività, e Martina (9 anni), che ha messo tutta la sua determinazione nel breve ma intenso percorso che l’ha portata in finale. Sono stati loro i tre concorrenti ammessi alla finalissima, a base di Torta Natalizia per tutta la famiglia.

E infatti tutta la puntata ha avuto come tema centrale il Natale: del resto la produzione (Banijay Italia) ha calcolato alla perfezione la messa in onda della versione senior e quella junior, facendo ‘cadere’ la finalissima della sesta edizione di Junior Bake Off esattamente nel prime time del giorno di Natale.

Ospiti speciali della finale sono stati Clelia d’Onofrio, che ha aperto la puntata portando dei ‘regali’ per i concorrenti: per la prova Creativa, infatti, i concorrenti hanno dovuto realizzare una torta con l’ingrediente avuto in dono (dal peperoncino ai chiodi di garofano, mica poco) e con la forma del dono che vorrebbero sotto l’albero. In palio anche 5 Fiocchi di Neve attribuiti dal giudice aggiunto Clelia.

Prova Tecnica a base di Tronchetto di Natale ideato da Damiano Carrara, mentre per la finale a Tre è arrivato Renato Ardovino, l’eroe di Anna. E lei piange: dice che è stato proprio lui a farle nascere la passione per la pasticceria. E alla fine Anna può iniziare la sua lunga strada verso la pasticceria. Auguriamo a lei e a tutti i piccoli pasticceri di Junion Bake Off 2020 solo il meglio.