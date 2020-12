Junior Bake Off 2020, Flavio Montrucchio e Alessia Mancini alla prova conduzione

Terminata la versione standarda, Bake Off Italia resta nel prime time del venerdì di Real Time con la nuova edizione dello spin-off dedicato ai più piccoli: debutta questa sera, 11 dicembre 2020, alle 21.20 sul canale 31 del DTT Junior Bake Off Italia, ma più che dei giovani concorrenti interessa la sfida della nuova conduzione. Mentre Katia Follesa si dedica alla sua Social Family, la conduzione della versione kids del baking talent di Real Time passa a Flavio Montrucchio, che aveva assaggiato il tendone di Villa Borromeo d’Adda già a inizio 2020 con Bake Off Italia All Stars Battle, convincendo ‘critica e pubblico’. Dopo aver superato la prova del fuoco è stato ‘promosso’ allo spin-off per i più piccini e con un braccio destro decisamente familiare: al suo fianco in questa nuova avventura c’è infatti la moglie Alessia Mancini, che torna così in tv.

L’annuncio era arrivato in agosto, con degli scatti social che ritraevano marito e moglie sul set tutto natalizio di Junior Bake Off 2020: viste le restrizioni anti-Covid la coppia di congiunti si configurava come un sicuro valore aggiunto per la produzione. Peccato che quella (temporanea) serentità estiva si stia scontrando con un Natale a dir poco drammatico, che però Junior Bake Off vuol far dimenticare, per quanto possibile, proprio nelle settimane delle Feste. E vediamo come si presenta questa edizione 2020.

Junior Bake Off 2020, anticipazioni prima puntata

Sono otto i concorrenti in gara in questa edizione – quattro maschietti e quattro femminucce – giudicati come sempre da Ernst Knam e Damiano Carrara, gli irriducibili ormai del franchise Bake Off Italia. Quest’anno però c’è una novità importante: nessun concorrente sarà eliminato. Fino allo scorso anno di procedeva con una doppia eliminazione a puntata per ridurre il numero di sfidanti, ma senza far ricadere il peso dell’eliminazione su un solo concorrente. Questa volta tutti in gara fino alla finale, che si celebrerà la sera di Natale, venerdì 25 dicembre 2020.

La classifica sarà quindi stilata sulla base dei ‘punti’ raccolti nelle varie sfide: in ogni puntata i concorrenti affronteranno la Prova Creativa e la Prova Tecnica e i giudici assegneranno al termine di ogni puntatatre fiocchi di neve al miglior mini pasticciere, due al secondo classificato e un fiocco a tutti gli altri. Chi alla fine dell’edizione avrà più Fiocchi di tutti vincerà il titolo di Miglior Mini Pasticcere d’Italia.

Junior Bake Off 2020, il format

Per questa edizione 2020 sono tre le puntate prodotte da Banijay Italia per Discovery Italia, ciascuna da un’ora (come da format originale che ci manca tanto nella versione ‘senior’). Tra gli ospiti di questa stagione la giovane star di YouTube e TikTok Luciano Spinelli con la sua Christmas Dance Challenge, l’amata Clelia d’Onofrio e il pastry chef Renato Ardovino.

Come seguirlo in tv e in live streaming

Junior Bake Off Italia 2020 va in onda ogni venerdì dall’11 dicembre alle 21.20 su Real Time (DTT, 31), in live streaming su DPlay dove poi è anche on demand dopo la messa in onda. L’hashtag ufficiale è #JuniorBakeOffItalia.