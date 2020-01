Bake Off Italia All Stars Battle, l'atmosfera goliardica spezza la tensione. Montrucchio promosso

Di Marco Salaris venerdì 3 gennaio 2020

Vecchie conoscenze del cooking show di Real Time ritornano sotto il tendone per la sfida delle sfide. Diretta live su TvBlog dalle 21:10

Il tendone di Bake off Italia è diventato ormai un luogo di arrivi e partenze. Dal settembre scorso a oggi tra nuovi arrivi, partenze, versioni festive e speciali non ha avuto un momento di pausa. Nonostante tutto, il coinvolgimento nelle gare del cooking show rimane sempre lo stesso e non c'è momento in cui il telespettatore non colga la tensione che aleggia nella competizione perché ricordiamo: va bene che i concorrenti delle passate edizioni stanno tutti insieme appassionatamente sotto lo stesso tendone, ma essere 'il migliore dei migliori' è il desiderio di tutti e si vede.

La mossa del torneo breve ma intenso (saranno solo 3 puntate) funziona ma fino ad un certo punto, la prima puntata non è vissuta come la classica trasmissione dei convenevoli e delle spiegazioni, piuttosto si svolge in maniera frenetica e va dritta al sodo. Ci sta che il tempo a disposizione non sia tanto e si debba lasciare spazio ai protagonisti del programma, ma dateci respiro!

In una scena vediamo la presentazione dei capitani di squadra ma qui non si fa in tempo a bere un bicchiere d'acqua che se non si sta attenti quasi quasi ti ritrovi già a metà della prima prova senza aver colto in tempo la spiegazione. Sarà un modo per tenere sveglio il telespettatore? La fretta non porta a nulla.

Chi invece si è distinto per completo agio è Flavio Montrucchio, si può azzardare nel dire che è stata la rivelazione della conduzione? Sì, stavolta è il caso. Freschezza, empatia e coinvolgimento sono tre qualità cui ha fatto centro, sono i 3 punti cardine di ciò che è stato il suo esordio, la sensazione che la sua non fosse una reale prima volta è stata chiara ed è un bene per i passi avanti nella sua carriera da conduttore tv.

Non si è fatto cruccio di difficoltà, ha familiarizzato con i concorrenti rompendo spesso l'asettico schema della gara tutta nervosismo e rigidità con della sana goliardia. Si è destreggiato senza strafare comportandosi da amico senza tralasciare il ruolo più rigido durante lo svolgimento delle prove. La sua condotta è decisamente soddisfacente, promosso.



Bake Off Italia All Stars Battle, puntata del 3 gennaio 2020: diretta

Segui la prima puntata di Bake Off Italia All stars battle in diretta su tvblog.it

22:40 Nella prossima puntata Federico Fashion Style ospite. Appuntamento a venerdì prossimo!

22:38 E' proprio quest'ultimo ad essere eliminato: Alfredo è il primo concorrente a lasciare il tendone.

22:32 Enrica è la prima a concludere, segue Malindi, terzo Tony e infine Alfredo.

22:26 Se le altre due squadre stanno a riposo per poter sfidarsi nuovamente prossima settimana, tutti i concorrenti rimangono dentro il tendone come spettatori della extreme, ognuno con il suo tifo manco fosse uno stadio.

22:23 Uno dei componenti della squadra azzurra dovrà abbandonare. Tutti sono chiamati alla prova extreme (individuale), dovranno cucinare un soufflè ma il coefficiente di difficoltà è da brividi: tutti i forni sono stati oscurati, nessuno potrà sapere quando il soufflè si alzerà.

22:20 Marco Failla proclama vincitrice la squadra gialla, prevedibilmente la squadra azzurra è la peggiore di questa prova. Salvi i componenti della squadra rosa.

22:16 Promossa la squadra gialla, la squadra azzurra ha avuto un problema di dimensioni dei tre piani motivo per la quale la torta si è sfracellata, la squadra rosa si è affidata alla red velvet.

22:13 Strage nella squadra azzurra, all'apertura dell'abbattitore la torta è distrutta.

22:12 Quale sarà la torta meglio battuta a reggere il taglio? prova terminata!

22:07 Malindi nella squadra azzurra provoca il nervosismo, ma anche le altre squadre non scherzano. Chi si lamenta dello sporco, chi della disorganizzazione.

22:05 Manca solo la squadra rosa, e ti pare che non chiedono aiuto? Schiacciano il grande bottone ed Ernst Knam corre corre corre.

22:03 Ad 1h 30 dal termine anche la squadra azzurra chiede aiuto: Clelia d'Onofrio rientra urgentemente con la Golf cart. E vabè, geni.

21:59 Seconda parte. Lavorare in gruppo come al solito non è un gioco da ragazzi ed infatti la prima squadra a chiedere il 'jolly' è la gialla. Damiano Carrara come un Don Matteo riscende di corsa nel tendone in bicicletta. Che scena meravigliosa.

21:54 Pubblicità

21:53 E cosa mai dovranno preparare le tre squadre con un wedding cake ospite? Una torta di matrimonio. Tempo a dispozione 2 ore + i minuti bonus di ogni squadra

21:50 Nuova prova: show! Le tre squadre hanno a disposizione un pulsante per chiedere aiuto ai capitani per 5 minuti. A giudicare la prova ci sarà Marco Failla, wedding cake che ha preparato la torta nuziale per Fedez e Chiara Ferragni.

21:48 Squadra gialla: I baci calabresi di Jolanta vengono promossi, anche i baci di sassello di Rosalint prendono i plausi dei tre giudici, i baci di Alassio di Riccardo non convincono, i baci di dama di Giustina idem. 10 minuti di tempo in più nella prossima prova.

21:44 Squadra azzurra: Malindi prepara i Baci calabresi ma viene bocciata, Tony Baci di Alassio e viene promosso, Alfredo passa avanti con i baci di sassello, Enrica i baci di dama promossa nonostante una cottura non proprio a puntino: 3 promossi = 15 minuti di tempo

21:38 Tempo scaduto, si passa al giudizio. Francesca ha preparato i Baci di Sassello, Antonio ha cucinato i baci di dama ma Knam lo boccia, Antonino porta i baci calabresi ma anche in questo caso viene rimandato, Patrizia ha preparato i baci di alassio e viene promossa. 2 concorrenti promossi che equivalgono a 10 minuti di tempo in più per la prossima prova.

21:37 Dramma nella squadra rosa, viene aperto un frigorifero ma improvvisamente cadono i biscotti. SI alza la tensione e viene risistemato tutto alla velocità della luce.

21:34 Giustina ed Enrica sono le veterane più affezionate al programma. Giustina ha aperto un canale youtube da più di 1 milione e mezzo di visualizzazioni, Carrara: "Ma prendi qualche soldino?" "35 euro al mese".

21:31 Che piglio questo Montrucchio. Sembra aver condotto Bake Off per un'eternità: sciolto, empatico, coinvolgente. Ha messo la quinta marcia

21:29 L'atmosfera è goliardica, non sembra neanche un cooking show ma molto di più. C'è tempo pure per una bachata tra Montrucchio e Jolanda (squadra gialla). Ci scappa il bacio... furba!

21:26 Montrucchio lancia la prima sfida: rush! Ma prima di fare sul serio perché non inserire Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli per movimentare la partenza. I concorrenti dovranno preparare 200 baci per squadra: 100 minuti di tempo a disposizione.

21:22 Entrano Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D'Onofrio. Knaam fa un endorsement per Flavio: "Un bell'applauso". I tre capitani scelgono le loro squadre, D'onofrio nella squadra azzurra, Carrara per la gialla e Knaam nella squadra rosa

21:17 I convenevoli? Che sono i convenevoli? E' roba da 2019, il 2020 è dritto per dritto. Montrucchio parte spedito "Pasticceri! Bentornati, se per me questo è un debutto, per voi questo luogo ha dato tante emozioni!".

21:15 La battle sta per cominciare. Sta per iniziare Bake off Italia all stars battle.

Bake Off Italia All Stars Battle, puntata del 3 gennaio 2020: anticipazioni

Da stasera su Real Time alle 21:10 arriva la battaglia per antonomasia: Bake Off Italia All Stars Battle, a condurre il cooking show ci sarà un nuovo padrone di casa: Flavio Montrucchio.

Dodici concorrenti provenienti dalle sette edizioni della versione classica condotta da Benedetta Parodi saranno nuovamente protagonisti di un avvincente sfida a squadre (tre composte da quattro concorrenti)suddivisa in 3 puntate. Ognuna di queste verrà capitanata da uno dei giudici: Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D'Onofrio.

In ogni puntata le squadre affronteranno tre prove: la rush, la wow e la extreme, al termine di queste ci sarà l'eliminazione di una squadra. All'ultima puntata i componenti della squadra rimasta in gara si scioglierà per lo svolgimento delle sfide dirette che porterà alla proclamazione del vincitore assoluto, il migliore dei migliori.



Bake off Italia All Stars Battile, i concorrenti

Vediamo dunque i 12 concorrenti che affronteranno la battle e quindi la suddivisione delle tre squadre: