La sesta edizione di Junior Bake Off, la prima condotta dalla coppia formata da Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, ha eletto la sua vincitrice: si tratta di Anna, 8 anni, che ha inseguito la vittoria fin dalla prima puntata conquistandola nella finalissima ‘a tutto Natale’ andata (non per caso) in onda nel prime time di venerdì 25 dicembre 2020.

Con lei nella sfida finale a tre – al cospetto dell’ospite Renato Ardovino, tra i principali cake designer tv italiani – sono arrivati Giulio e Martina, secondi a pari merito. Per tutti, però, regali e la soddisfazione di un’esperienza che ricorderanno per la vita (e che ci si auguri non la segni, se non in positivo).