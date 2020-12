Le coppie che partecipano alla prima edizione di Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto, nuovo spin-off del baking talent di Real Time al via sul canale 31 del DTT il 1° gennaio in prima serata.

Le coppie sono:

Mamma e Figlia: Cristina e Siria;

Padre e Figlia: Emil ed Elena;

Marito e Moglie: Carmelo e Angela;

i Fidanzati: Dora e Luca;

i Conviventi: Francesco e Lino;

le Gemelle: Alice e Alexia.

Alla conduzione ritroviamo Flavio Montrucchio, già padrone di casa nella versione Junior da poco terminata.