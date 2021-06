Back in time – Un amore da favola sarà una delle novità più interessanti nel prossimo palinsesto di Discovery+, la piattaforma che offre i contenuti pay per gli abbonati. “L’obiettivo è quello di trovare l’anima gemella, ma senza tecnologia in supporto” lo presenta così alla stampa Laura Carafoli, responsabile dei contenuti Discovery.

Ma cosa sarà nello specifico Back in time – Un amore da favola? Un promo per i casting passato nelle scorse settimane sul Nove e su Real Time si rivolgeva così ai possibili concorrenti:

Hai tra i 20 e i 30 anni? Sei pronto a partire per un viaggio indietro nel tempo alla ricerca dell’amore?

Il programma, che sarà prodotta da Casta Diva e di cui aveva già parlato a TvBlog Massimo Righini nel corso di un’intervista presentandolo con il nome di Once Upon a Time Love, anticipando che il progetto sarebbe andato in porto, permetterà a chi vi prenderà parte di svestire i panni del ventunesimo secolo, abbandonando jeans e t-shirt e passando ad abiti di pieno Ottocento, con doppiopetto e stretti corsetti.

Il format nasce proprio dalla neonata casa di produzione di Righini ed è quindi tutto italiano: si tratta di un dating show dove il corteggiamento avverrà senza smartphone e social, ma solo tramite lettere ed eventuali regali che ci si potranno scambiare. Una declinazione inedita del genere che incuriosisce e che richiama il successo di una serie in costume come Bridgerton.

Nel corso della conferenza stampa, sempre Laura Carafoli ha annunciato che il programma avrà un conduttore, che però non è stato ancora individuato e di conseguenza annunciato, e che di Back in time – Un amore da favola sarebbe stata già realizzata una cosiddetta puntata pilota per testare la riuscita programma: l’esito sarebbe stato positivo e conferma è il fatto che il format trovi spazio nell’offerta di Discovery+.