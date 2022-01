Avanti un altro 2022 è l’edizione di quest’anno del quiz show condotto da Paolo Bonolis, con la partecipazione di Luca Laurenti, in onda su Canale 5.

Nel 2022, andrà in onda in onda l’undicesima edizione del programma, nella sua versione classica del preserale, e la seconda edizione della versione in prima serata.

Il programma è prodotto da EndemolShine Italy per Mediaset.

Avanti un altro 2022: quando va in onda

La nuova edizione del quiz show condotto da Paolo Bonolis andrà in onda a partire da domenica 9 gennaio 2022, a partire dalle ore 18:45.

Il programma sarà visibile anche in streaming su Mediaset Play, dove sarà possibile recuperare la puntata anche dopo la messa in onda.

Avanti un altro 2022: il Salottino

Nel Salottino di quest’edizione, capitanato da Miss Claudia (Claudia Ruggeri), troveremo personaggi storici come la Bonas Sara Croce, lo iettatore Franco Pistoni, il Bonus Daniel Nilson, la Bona Sorte Francesca Brambilla, la regina del web Laura Cremaschi, la dottoressa Maria Mazza e la poetessa Carmen Di Pietro.

Tra le new entry, anticipate da noi di TvBlog, invece, troveremo Clayton Norcross e Marco Giusti, nelle vesti di esperto di cinema.

Avanti un altro! Pure di sera…: puntate

A partire da domenica 16 gennaio 2022, Avanti un altro tornerà in onda anche nella versione serale, dal titolo Avanti un altro! Pure di sera.

Prima puntata: 16 gennaio 2022

Come anticipato da TvBlog, gli ospiti della prima puntata, che giocheranno insieme a Paolo Bonolis e Luca Laurenti, saranno Marisa Laurito e Antonio Razzi.

I capisquadra, invece, saranno Samantha De Grenet e Costantino Vitagliano, rispettivamente capitani della squadra del Belpaese e della squadra dei Rivoluzionari.

Avanti un altro: meccanismo

Anche in quest’edizione, Paolo Bonolis accoglierà una lunga fila di concorrenti, pronti a raggiungere il montepremi più alto e a provare a vincerlo nel gioco finale dove il campione della puntata, come sappiamo, dovrà dare 21 risposte consecutive sbagliate.

Nel gioco finale, vengono aggiunti 100mila euro al montepremi ottenuto dal concorrente durante il game.

Avanti un altro 2022: promo

Nei promo andati in onda a dicembre 2021, abbiamo visto Paolo Bonolis ironizzare sul fatto che, ormai, conduce gli stessi programmi da molti anni.

Nel primo promo, Bonolis, davanti a bidoni stracolmi di spazzatura e, successivamente, vicino ad un cinghiale (chiaro riferimento alla situazione di Roma), annuncia novità televisive che, però, di fatto, non ci sono: “Siete stanchi della solita televisione? Volete un programma completamente nuovo? Bene, dai primi di gennaio torna Avanti un altro, undicesima edizione!”.

Il secondo promo, girato in un bagno, ha pressoché gli stessi contenuti: “Immaginate una televisione innovativa, divertente, mai vista prima. Immaginate di poter dire, ‘Finalmente qualcosa di completamente nuovo!’. Beh, dai primi di gennaio torna Avanti un altro, undicesima edizione”.

In entrambi i promo, Luca Laurenti reagisce con perplessità dinanzi agli annunci di Bonolis.