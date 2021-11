L’ingaggio che non ti aspetti. Marco Giusti sbarca ad Avanti un altro. Sì, proprio lui, uno dei papà di Blob, nonché critico cinematografico fondatore di Stracult, gioiellino televisivo purtroppo mandato in soffitta da Rai 2 esattamente un anno fa.

Giusti sarà uno dei protagonisti del game-show condotto da Paolo Bonolis, che tornerà in onda su Canale 5 dalla metà di gennaio. Entrerà saltuariamente in studio per porre ai concorrenti domande sul cinema. Non mancheranno sfottò e prese in giro bonarie da parte del conduttore, che giocherà manco a dirlo sul problema di balbuzie del nuovo innesto.

Le registrazioni delle nuove puntate sono tuttora in corso e termineranno nella seconda decade di dicembre. Gli episodi complessivi realizzati saranno circa 60 e una volta trasmessi, attorno alla metà di marzo, dovrebbero finalmente essere scongelati i ‘mitologici’ 50 appuntamenti tenuti in magazzino da Mediaset dalla primavera 2020. All’epoca Mediaset decise di sospendere la programmazione in concomitanza con l’esplosione della pandemia in Italia, affidandosi alle repliche per l’intero periodo del lockdown. Le riprese di quell’edizione terminarono il 21 febbraio, nel giorno esatto del primo caso di covid riscontrato a Codogno.

Torneranno pure gli speciali di prima serata, che saranno almeno sette, mentre può essere fin da ora annunciato il ritorno di Avanti un altro anche la prossima stagione con altri 80 episodi da confezionare.

Come anticipato qualche mese fa, sono confermate le apparizioni nello show dell’ex pornodiva Ilona Staller (in prime time) e di Clayton Norcross, primo storico Thorne Forrester di Beautiful che apparirà nel preserale.

Le dinamiche della trasmissione dovrebbero rimanere le stelle dell’anno passato, con le uniche eccezioni dell’eliminazione del plexiglass di separazione tra Bonolis e Laurenti.