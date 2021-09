Torna Avanti un altro, tra certezze, novità e qualche punto interrogativo. Ripartono questa settimana le registrazioni delle prime serate del gioco condotto da Paolo Bonolis. Gli appuntamenti previsti dovrebbero essere cinque, con la messa in onda confermata alla domenica, come accadde nella passata stagione una volta terminato Live-Non è la D’Urso.

Con molta probabilità la trasmissione sarà contemporanea alla ripartenza degli episodi quotidiani, fissata per il mese di gennaio.

Il programma, lanciato su Canale 5 esattamente dieci anni fa, accoglierà alcune new-entry nel cosiddetto ‘salottino’. Stando alle indiscrezioni raccolte, i nuovi innesti nel mini-mondo saranno l’ex pornodiva Ilona Staller e Clayton Norcross, primo storico Thorne Forrester di Beautiful che impersonò il fratello di Ridge dal 1987 al 1989.

Tornando al preserale, la lavorazione riprenderà a ottobre inoltrato. Al momento si lavorerà a 30 nuove puntate, col numero che andrà a salire strada facendo. C’è poi la solita questione legata agli ormai ‘mitologici’ 50 episodi inediti che Mediaset bloccò nel marzo del 2020 in concomitanza con l’esplosione della pandemia in Italia. All’epoca l’azienda preferì affidarsi alle repliche per l’intero periodo del lockdown.

Il ‘magazzino’ garantirebbe a Canale 5 una ‘copertura’ di un mese e mezzo. Le puntate, tuttavia, riporterebbero gli spettatori ad un contesto distante dalla realtà, con lo studio pieno in ogni ordine di posti, plexiglass inesistente e domande riferite ad un periodo pre-covid. Per qualche tempo si pensò che Mediaset avrebbe potuto utilizzarle in estate. Al contrario, si è preferito riciclare le repliche di Conto alla rovescia e Caduta Libera. La percezione, tuttavia, è che le controindicazioni per l’eventuale proposizione diventino sempre maggiori con il passare del tempo.