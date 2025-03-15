Gli ascolti tv del venerdì tra The Voice Senior, Le onde del passato, i Fratelli di Crozza e Propaganda Live…

NB. Dati in ‘vecchio standard’ [BS]. In parentesi i dati in TA per alcune fasce orarie.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 The Voice Senior ha registrato 3.643.000 telespettatori, share 22,96% (3.664.000, 22,92%).

ha registrato 3.643.000 telespettatori, share 22,96% (3.664.000, 22,92%). Su Canale 5 la serie Le onde del passato ha ottenuto 2.097.000 telespettatori, share 12,44% (2.125.000, 12,51%).

ha ottenuto 2.097.000 telespettatori, share 12,44% (2.125.000, 12,51%). Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.412.000, 9,97% (1.427.000, 10%).

ha registrato 1.412.000, 9,97% (1.427.000, 10%). Su Italia 1 il film Chief of Station – Verità a tutti i costi è stato visto da un netto di 1.095.000 telespettatori, share 6,04% (1.099.000, 6,01%).

è stato visto da un netto di 1.095.000 telespettatori, share 6,04% (1.099.000, 6,01%). Su La7 Propaganda Live 982.000 telespettatori, share 7,06% (990.000, 7,06%).

982.000 telespettatori, share 7,06% (990.000, 7,06%). Su Nove Fratelli di Crozza 921.000 telespettatori, share 4,99% (923.000, 4,96%).

921.000 telespettatori, share 4,99% (923.000, 4,96%). Su Rai 3 FarWest è stato visto nella presentazione da 492.000 telespettatori, share 2,41%, e nel programma 682.000, 4,16% (497.000, 2,42% e 686.000, 4,15%).

è stato visto nella presentazione da 492.000 telespettatori, share 2,41%, e nel programma 682.000, 4,16% (497.000, 2,42% e 686.000, 4,15%). Su Rai 2 il film 4 metà 475.000 telespettatori, share 2,66% (478.000, 2,66%).

475.000 telespettatori, share 2,66% (478.000, 2,66%). Su Tv8 MasterChef Italia 448.000, 2,43% (449.000, 2,41%).

448.000, 2,43% (449.000, 2,41%). Su Real Time Il forno delle meraviglie 247.000, 1,31% [TA].

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque Minuti 4.633.000, 23,66% (4.648.000, 23,64%); Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) 6.022.000, 29,39% (6.046.000, 29,34%); Striscia la notizia su Canale 5 2.746.000 telespettatori, share 13,40% (2.754.000, 13,36%). Su Rai 2 Tg2 Post 592.000, 2,86% (595.000, 2,86%). Su Rai 3 Blob ha raccolto 910.000, 4,86% (914.000, 4,86%) e a seguire Fin che la barca va 997.000, 5,14% (1.001.000, 5,14%); Il cavallo e la torre 1.355.000, 6,83% (1.361.000, 6,83); Un posto al sole 1.576.000, 7,63% (1.609.000, 7,74%). NCIS su Italia 1 registra 1.281.000 telespettatori, share 6,32% (1.285.000, 6,31) mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 943.000 telespettatori, share 4,76% e 840.000, 4,05% (948.000, 4,77% e 845.000, 4,06%). Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.620.000 telespettatori, share 7,97% (1.628,000, 7,96%), mentre su Tv8 Alessandro Borghese Celebrity Chef ha ottenuto 391.000 telespettatori, share 1,93% (391.000, 1,92%) e su Nove Don’t Forget the Lyrics è ha registrato 465.000 telespettatori, share 2,29% (466.000, 2,28%). Su Real Time Casa a prima vista 716.000, 3,51%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.126.000, 22,63%, e nel game (la Ghigliottina) un netto di 4.616.000, 27,10%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.081.000 telespettatori, share 16,32% e nel game un netto di 2.987.000, 18,63%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 693.000, 3,74%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 543.000 telespettatori, share 2,99%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 828.000 telespettatori, share 4,47%, mentre su La7 Famiglie d’Italia .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 568.000 telespettatori, share 14,58%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 924.000, 19,64%; Storie Italiane nella prima parte 959.000, 19,93%, e nella seconda 1.102.000, 18,80%; È sempre Mezzogiorno 1.887.000, 18,48%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 262.000, 5,58%; Sci – Coppa del Mondo: Discesa Libera 558.000, 9,35%; I Fatti Vostri Speciale ha registrato 695.000, 7,38% e 851.000, 7,98%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nel programma 202.000, 4,09%, e nel segmento Extra 190.000, 4,07%; ReStart 240.000, 5,19%; Elisir nella presentazione 207.000, 4,44%, e nel programma 251.000, 4,90%; Mixer Storia 235.000, 3,79%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 584.000, 4,91%; Passato e Presente 476.000, 3,67%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 913.000 telespettatori, share 19,38% e 799.000, 17%, con Forum a 1.393.000, 18,10%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 305.000 telespettatori, share 4,38% e su Rete 4 Endless Love 235.000, 4,97%; Tempesta d’amore 223.000, 4,63%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 231.000 telespettatori, share 3,96% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 658.000, 5,54%. La7 ha ottenuto con Omnibus 217.000 telespettatori, share 4,61%, nel segmento News 135.000, 3,27% e nel Dibattito 228.000, 4,72%; quindi Coffee Break 235.000, 4,88% e L’aria che tira 318.000, 5,28% e L’aria che tira Oggi 501.000, 4,78%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella presentazione 1.976.000, 15,90%, nella prima parte 1.708.000, 14,52%, e nella seconda 1.901.000, 19,51%; Il Paradiso delle Signore 1.728.000, 18,98% (1.795.000, 19,40%); La vita in diretta nella presentazione 1.880.000, 20,09%, e nel programma 2.153.000, 20,44%. Su Rai 2 Ore 14 Light 1.100.000, 9,18%; Ciclismo: Tirreno – Adriatico 630.000, 6,14%; BellaMa’ nella prima parte 597.000, 6,55%, e nella seconda 695.000, 7,66%; La porta magica 425.000, 4,46%, e nel segmento E poi… 262.000, 2,56%. Su Rai 3 Gocce di petrolio 331.000, 3,45%, Dal Cirque du Soleil al grande sogno: Franco Dragone 406.000, 4,47%, Geo 1.224.000, 11,44%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.069.000 telespettatori, share 16,37% (2.077.000, 16,34%), Tradimento 2.133.000, 17,64% (2.189.000, 17,93%); Uomini e donne (live) 2.289.000, 21,65% e nel finale 1.628.000, 17,60% (2.393.000, 22,29% e 1.650.000, 17,54%); Amici di Maria De Filippi 1.530.000, 16,85% (1.589.000, 17,20%); My Home My Destiny 1.333.000, 14,64% (1.339.000, 14,63%); Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.252.000, 13,34%, nella seconda 1.472.000, 14,13% e nei saluti 1.553.000, 13,37%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 563.000 telespettatori, 4,62%; Lethal Weapon 502.000, 5,03%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 817.000 telespettatori, 7,04% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 571.000, 6,10%, e il film Qualcosa di cui sparlare un netto di 316.000, 3,08%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 510.000, 4,26%, nel programma 488.000, 4,97% e nel segmento Focus 404.000, 4,38%; La Torre di Babele Doc 242.000, 2,31%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Tv7 654.000, 11,54%; Rai 2 Tango ha registrato nella presentazione 201.000 telespettatori, share 1,64% e nel programma un netto di 152.000, 1,96%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 293.000, 4,12%. Su Italia 1 il film Nome in codice – Banshee ha registrato un netto di 322.000, 3,89%. Su Rete 4 All rise 306.000, 7,79%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.197.000, 24,64%; ore 20:00 4.838.000, 25,57%.

3.197.000, 24,64%; 4.838.000, 25,57%. Tg2 ore 13:00 1.557.000, 12,56%; ore 20:30 975.000, 4,91%.

1.557.000, 12,56%; 975.000, 4,91%. Tg3 ore 14:30 1.456.000, 12,14%; ore 19:00 2.072.000, 13,49%.

1.456.000, 12,14%; 2.072.000, 13,49%. Tg5 ore 13:00 2.791.000, 22,27%; ore 20:00 3.618.000, 18,91%.

2.791.000, 22,27%; 3.618.000, 18,91%. Studio Aperto ore 12:25 1.134.000, 10,93%; ore 18:30 612.000, 5%.

1.134.000, 10,93%; 612.000, 5%. Tg4 ore 12.00 387.000, 4,96%; ore 18:55 767.000, 5%.

387.000, 4,96%; 767.000, 5%. Tg La7 ore 13:30 852.000, 6,67%; ore 20:00 1.565.000, 8,18%.

Dati AUDITEL™