L’Eredità, Ghigliottina, parola: puntata stasera 14 marzo 2025, chi ha vinto

Chi ha vinto e qual è la parola della ghigliottina della puntata di stasera, venerdì 14 marzo 2025 de L’Eredità, il programma di Rai 1.

Qual è la parola della Ghigliottina e quanto hanno vinto nella puntata di stasera, venerdì 14 marzo 2025, a L’Eredità? Il programma, in onda ogni sera su Rai 1 alle ore 18:40 con la conduzione di Marco Liorni, come d’abitudine, ogni sera culmina con il gioco finale della Ghigliottina. A partecipare è il concorrente che, nel gioco dei 100 secondi, allo scadere del tempo, è riuscito a tenere il gioco in mano.

L’Eredità, Ghigliottina: concorrente puntata stasera 14 marzo 2025

Al Triello ci sono Viola, Veronica e Giulia.

Viola e Veronica vanno ai 100 secondi.

Ancora Veronica alla ghigliottina per 150.000 euro.

Quali sono gli indizi della Ghigliottina di stasera

Veronica gioca alla ghigliottina per 150.000 euro.

Carnevale o Venezia (giusto)

(giusto) Bionda o Naturale (giusto)

(giusto) Bagno o Maria (giusto)

o Maria (giusto) Marianna o Campagna (giusto)

o Campagna (giusto) Bandiera o Nera (sbagliato)

*in grassetto, i cinque indizi corretti

Qual è la parola della Ghigliottina de L’Eredità oggi 14 marzo 2025

Veronica gioca per 75.000 euro.

La parola scelta dalla concorrente è PORTA.

Ma la parola esatta era PERLA.

Come funziona la Ghigliottina?

Il concorrente partecipa al gioco finale con il montepremi che corrisponde alla somma dei montepremi dei concorrenti che hanno partecipato a L’Eredità.

Il conduttore propone per cinque volte una coppia di parole: per ciascuna coppia, il concorrente deve scegliere una delle due parole, cercando di individuare, affidandosi all’intuito e alla fortuna, quella corretta. L’insieme delle cinque parole corrette costituisce i cinque indizi tramite i quali il concorrente deve individuare la parola nascosta.

Se la scelta della parola, tra le due proposte dal conduttore, è giusta, il concorrente mantiene il montepremi; se la scelta è sbagliata, invece, il montepremi viene dimezzato. Il concorrente, in ogni caso, sarà informato dell’indizio corretto.

Per vincere il montepremi, il concorrente deve indovinare in un tempo stabilito la parola nascosta, ovvero a cosa si riferiscono, secondo la logica di gioco, i cinque indizi, scrivendo la risposta su un cartoncino che, al termine del tempo di gioco, deve essere consegnato al conduttore.

L’Eredità, casting

Per partecipare come concorrenti a L’Eredità si può inviare la propria candidatura tramite il sito www.giocherai.it, cliccando sulla pagina dedicata al programma.

L’Eredità, replica

Rai 1 non prevede repliche de L’Eredità: per rivedere le puntate si può andare su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link, la pagina ufficiale del programma.