Affari Tuoi: puntata stasera 14 marzo 2025, quanto hanno vinto i concorrenti?
Quanto hanno vinto i concorrenti della puntata di stasera, venerdì 14 marzo 2025, di Affari Tuoi, il programma di Rai 1.
Quanto hanno vinto nella puntata di stasera, venerdì 14 marzo 2025, ad Affari Tuoi?
Il programma “dei pacchi”, in onda ogni sera su Rai 1 alle ore 20:35 con la conduzione di Stefano De Martino, ospita in ogni puntata un concorrente (o “pacchista”) differente, proveniente da una delle venti regioni italiane ed estratto poco prima della registrazione del programma.
Affari Tuoi, concorrenti puntata stasera 14 marzo 2025
La concorrente della puntata di Affari Tuoi in onda stasera, venerdì 14 marzo 2025, è Loriana, per la regione Sicilia. Proveniente da Aci Sant’Antonio, provincia di Catania, Loriana si occupa di comunicazione digitale. Con lei, gioca il fidanzato Fabio.
Affari Tuoi, quanto hanno vinto stasera?
Loriana e Fabio giocano con il pacco numero 4:
– primi sei tiri prima della telefonata del Dottore. Nel pacco numero 1 della Liguria, ci sono 10mila euro;
– nel pacco numero 6 della Valle d’Aosta, ci sono 500 euro;
– nel pacco numero 5 della Toscana, ci sono 50mila euro;
– nel pacco numero 2 del Molise, ci sono 50 euro;
– nel pacco numero 3 della Sardegna, ci sono 10 euro;
– ultimo tiro dei primi sei. Nel pacco numero 11 del Lazio, ci sono 15mila euro;
– la concorrente sceglie l’Offerta e il Dottore, per cominciare, offre 40mila euro. Loriana rifiuta l’offerta e va avanti;
– prossimi tre tiri. Nel pacco numero 7 dell’Abruzzo, ci sono 5mila euro;
– nel pacco numero 19 della Campania, ci sono 20mila euro;
– terzo tiro di questa tripletta. Nel pacco numero 8 del Friuli-Venezia Giulia, ci sono 200 euro;
– il Dottore propone il Cambio. I concorrenti rimangono con il loro pacco numero 4;
– prossimi tre tiri. Nel pacco numero 15 del Veneto, ci sono 20 euro;
– nel pacco numero 10 dell’Emilia-Romagna, c’è 1 euro;
– nel pacco numero 18 del Basilicata, ci sono 100 euro;
– per un tiro, il Dottore offre 50mila euro. Loriana e Fabio rifiutano l’Offerta;
– nel pacco numero 12 della Puglia, ci sono 30mila euro;
– il Dottore, a questo punto, per due tiri, propone il Cambio. Loriana lo accetta e prende il pacco numero 13 della Lombardia;
– nel pacco numero 20 dell’Umbria, ci sono 0 euro;
– nel pacco numero 4 della Lombardia, il pacco che la concorrente ha pescato dalla ruota, ci sono 100mila euro;
– il Dottore, per un tiro, offre nuovamente 50mila euro. Loriana decide di rifiutare l’Offerta;
– nel pacco numero 14 delle Marche, ci sono 10 Panelle, la specialità regionale di questa puntata;
– sempre per un tiro, il Dottore lancia un’Offerta pari a 75mila euro. Loriana e Fabio la rifiutano;
– nel pacco numero 16 del Trentino-Alto Adige, ci sono 200mila euro;
– restano 75 euro, 75mila euro e 300mila euro. Il Dottore, per l’ultimo tiro, offre nuovamente 75mila euro. Loriana e Fabio, stavolta, accettano l’Offerta;
– vengono aperti i restanti pacchi. Se non avesse accettato l’assegno, Loriana avrebbe aperto il 9 del Piemonte: in questo pacco, c’erano 75mila euro;
– nel pacco numero 13 della concorrente, c’erano 300mila euro mentre nel pacco numero 17 della Calabria, c’erano 75 euro;
– Loriana e Fabio tornano a casa con 75mila euro.
Come funziona Affari Tuoi?
Nel corso della puntata il concorrente, affiancato da un parente, deve eliminare i pacchi degli altri concorrenti di fronte, sperando di avere nel suo pacco (scelto nell’anteprima) quello dal valore più alto, ovvero di 300.000 euro. Non mancano le insidie, come le offerte del “Dottore” che, al telefono, comunica con il conduttore, proponendo somme in denaro da accettare per interrompere il gioco, oppure gli scambi con gli altri pacchi.
Dal 2023 è stato introdotto anche un gioco finale, La Regione Fortunata, che va in scena solo se il concorrente, di fronte agli ultimi due pacchi, decide di annullare il contenuto del proprio pacco per tentare di vincere 100.000 euro.
Il gioco consiste nell’indovinare, tra tutte le regioni italiane e al primo colpo, quella estratta a sorte dal notaio prima del programma: se fallisce al primo tentativo, si può provare a vincere 50.000 euro con una seconda possibilità, ma scegliendo tra la metà delle regioni.
Affari Tuoi, casting
Per partecipare come concorrenti ad Affari Tuoi si può inviare la propria candidatura tramite il sito www.giocherai.it, cliccando sulla pagina dedicata al programma.
Affari Tuoi, replica
Rai 1 non prevede repliche di Affari Tuoi: per rivedere le puntate si può andare su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link, la pagina ufficiale del programma.