Gli ascolti tv di sabato 10 febbraio, con la Serata Finale di Sanremo 2024 (terminata alle 2:40) che ha monopolizzato l’attenzione del pubblico tv, anche perché non c’è stata nessuna controprogrammazione. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la Serata Finale di Sanremo 2024 [live, vincitore, classifica, voti, ascolti sera per sera, l’addio di Fiorello e Amadeus] ha ottenuto una media di 14.301.000 telespettatori, share 74,1%; nel dettaglio Sanremo Start (20:47 – 21:22) 14.615.000, 61,19%, la prima parte (21:27 – 23:31) 17.200.000, 70,77%, la seconda parte (23:34 – 1:59) un netto di 11.700.000, 78,77%. Mancano gli ultimi 40 minuti di programma, con la proclamazione della vincitrice, che scopriremo domani.

Su Canale 5 il film Titanic ha ottenuto un netto di 810.000, 4,01%. Su Italia 1 il film d’animazione Scarpette rosse e i 7 nani ha raccolto un netto di 434.000 telespettatori, share 1,74%. Su Rai 2 la serie FBI 436.000, 1,75%, e 543.000, 2,16%. Su Rai 3 il film Red Land – Rosso Istria ha registrato 303.000 telespettatori, share 1,24%. Su Rete 4 il film Gli spietati ha registrato un netto di 375.000 telespettatori, share 1,59%. Su La7 il film Operazione Sottoveste è stato visto da 383.000 telespettatori, share 1,55%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 229.000, 1%. Su Nove il doc Chernobyl – Fuga dall’inferno ha registrato 236.000 telespettatori, share 1%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 PrimaFestival 10.340.000, 47,73%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 2.082.000 telespettatori, share 8,53%.Su Rai 3 Blob ha registrato 1.088.000, 5,57%. NCIS su Italia 1 registra 1.092.000 telespettatori, share 4,73% mentre Stasera Italia Weekend su Rete 4 ottiene nella prima parte 528.000 telespettatori, share 2,41% e nella seconda 433.000, 1,77%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 370.000, 1,6%. Su Nove I migliori Fratelli di Crozza ha raccolto 257.000 telespettatori, share 1,2%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.988.000 telespettatori, share 26,19%, e nel game 5.004.000, 29,22%. Su Canale 5 Avanti un altro! Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.940.000 telespettatori, share 13,45% e nel game un netto di 2.728.000, 16,59%. Su Rai 2 Tg2 Speciale Foibe 181.000, 1,31%; Squadra Speciale Cobra 11 ha ottenuto un netto di 447.000, 2,43%, mentre Italia 1 con CSI: Miami ha ottenuto 642.000 telespettatori, share 3,53%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 572.000 telespettatori, share 3,04%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in famiglia ha totalizzato nella prima parte un netto di 1.787.000, 30,23% e nella seconda 1.823.000, 30,24%. Buongiorno Benessere 1.543.000, 23,64%, XXI Secolo 1.293.000, 16,62%, Linea verde Discovery.1.718000, 17,32%; Linea verde Life 2.607.000, 19,30%. Su Rai 2 Viva Rai 2! Viva Sanremo! 656.000, 15,87%; Pizza Doc ha registrato 362.000 telespettatori, share 4,70%, Cook 40 372.000, 3,33%; su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 222.000,3,84 %, Mi manda Raitre 287.000, 4,82%; TgR Speciale Sanremo 520.000, 7,05&; dopo il Tg3 la rubrica TG3 Il settimanale 868.000, 7,18%, Tg3 Petrarca 527.000, 3,61%; Tg3 Mezzogiorno Italia 588.000, 3,69%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.240.000, 13,26% mentre su Italia 1 Young Sheldon ha registrato 244.000 telespettatori, share 2,58%. Su Rete 4 il film Il sergente Rompiglioni ha dato la linea al Tg4 con un netto di 149.000 telespettatori, share 2,27% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 170.000, 1,41% e La signora in giallo 658.000, 4,30%. Su La7 Omnibus ha ottenuto 176.000 telespettatori, share 3,47%, nel segmento News 89.000, 2,54% e nel Dibattito 207.000, 3,60%; quindi Coffee Break Sabato 158.000, 2,56%, La7 Doc 134.000, 1,81%; L’Aria Che Tira – Diario 158.000, 1,44%; Like – Tutto ciò che piace 127.000, 0,86%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona ha ottenuto nella presentazione 2.840.000, 18,87%, e nel programma 2.792.000, 20,90%, quindi A Sua immagine nella prima parte 1.924.000, 15,48%, e nella seconda 1.558.000, 12,81%; Italia Sì nella prima parte 2.329.000, 18,42%, e nella seconda 3.224.000, 23,45%. Su Rai 2 Mi presento ai tuoi 268.000, 1,79%; Bellissima Italia – Generazione Green 171.000, 1,29%; Mondiali Nuoto Doha – Tuffi 367.000, 2,94%. Su Rai 3 Tv Talk nella presentazione 1.045.000, 7,5%, nel programma 1.125.000, 8,93%; Report in replica, ha ottenuto nella presentazione 696.000, 5,65% e nel programma 818.000, 6,19%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.775.000 telespettatori, share 17,55%; Terra amara 2.760.000, 20,53%; Verissimo 2.328.000, 19,03% e nei Giri di Valzer 1.876.000, 14,31%. Su Italia 1 Freedom Short 457.000, 3,12%; Walker 288.000, 2,27%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 602.000 telespettatori, 4,13% di share; il film Il ritorno di Colombo un netto di 400.000, 3,08%. Su La7 La Torre di Babele 261.000, 1,79%;Eden Missione Pianeta 270.000, 2,21% Eden – Un pianeta da salvare 294.000, 2,08%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 2 Tg2 Dossier ha ottenuto 174.000 telespettatori, share 0,85% e 131.000, 0,82%. Su Rai 3 Tg3 Mondo 176.000, 0,84%. Su Rete 4 il film L’avvocato del Diavolo un netto di 101.000, 0,73%. Su Italia 1 il film Gladiatori di Roma un netto di 240.000, 1,28%. Su La7 il film Casa Howard un netto di 50.000, 0,32%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 4.176.000, 26,19%; ore 20:00 6.610.000, 34,17%.

4.176.000, 26,19%; 6.610.000, 34,17%. Tg2 ore 13:00 1.849.000, 12,49%; ore 20:30 646.000, 2,90%.

1.849.000, 12,49%; 646.000, 2,90%. Tg3 ore 14:30 1.851.000, 12,63%; ore 19:00 1.596.000, 10,02%.

1.851.000, 12,63%; 1.596.000, 10,02%. Tg5 ore 13:00 3.182.000, 21,10%; ore 20:00 3.411.000, 17,28%.

3.182.000, 21,10%; 3.411.000, 17,28%. Studio Aperto ore 12:25 1.349.000, 11,16%; ore 18:30 431.000, 3,05%.

1.349.000, 11,16%; 431.000, 3,05%. Tg4 ore 12.00 376.000, 3,91%; ore 18:55 490.000, 3,02%.

376.000, 3,91%; 490.000, 3,02%. Tg La7 ore 13:30 561.000, 3,52%; ore 20:00 1.004.000, 5,12%.

Dati AUDITEL™