Sanremo 2024 svela i suoi voti, giuria per giuria e serata per serata, domenica 11 febbraio, a Festival chiuso. Una tradizione ormai consolidata, non una novità dell’ultima ora, per evitare che i dati divulgati possano determinare comportamenti ‘compensativi’ da parte delle giurie. Sulla stessa scia, il direttore artistico sceglie cosa mostrare al pubblico delle classifiche stilate sera per sera: Amadeus per Sanremo 2024 ha deciso di mostrare la Top Five e di non svelare altro, sempre per non condizionare il voto.

Quando escono i voti e i dati delle giurie di Sanremo 2024?

Le tabelle riassuntive dei voti espressi dalle giurie nel corso delle 5 serate del Festival sono disponibili a partire da domenica 11 febbraio sul sito di Sanremo. Una prassi ormai consolidata che permette di dare un’occhiata alle percentuali espresse sera per sera dalle varie giurie coinvolte, fino ad arrivare ai voti per la Top Five che decreta il vincitore. Non sono dati molto raffinati, essendo destinati alla divulgazione: ci sarà modo e tempo, nel caso, di fare le opportune inchieste.

“Questo Festival è truccato e lo vince Geolier…”

Dopo la vittoria a sorpresa (e fischiata) di Geolier nella serata delle Cover, che ha visto il rapper avere la meglio su una struggente La rondine di Angelina Mango giusto per citare il secondo posto, molta stampa ha richiesto a gran voce in conferenza che venissero rese note subito le classifiche parziali, dettagliate per giuria, per serata e anche per provenienza geografica. Dati che – a eccezione di quello per la provenienza geografica che a occhio non è stato mai diffuso, se pur esistente – saranno pubblicati come sempre domenica 11 febbraio.

Prendiamo, dunque, in prestito, parafrasandola, la celebre accusa con cui Cavallo Pazzo irruppe sul palco dell’Ariston nella Prima Serata di Sanremo 1992, quando Pippo Baudo lo placcò ma non prima che urlasse “Questo Festival è truccato e lo vince Fausto Leali” (che poi non vinse). Ebbene, le polemiche dopo il primo posto nella Top Five della serata Cover stanno raggiungendo vette inattese, con accuse di voti acquistati, di scorrettezze da parte dello stesso cantante (che si è difeso dalle accuse, restandone inevitabilmente turbato), di suggerimenti che circolano in rete per eludere il vincolo dei 5 voti per utenza telefonica a sessione. Utenza telefonica che, ovviamente, non equivale a individuo. Se dovessero essere riscontrate scorrettezze ci si augura che i controllori preposti – notaio e Agcom – provvedano come da regolamento per la serenità di tutti (artisti in primis), non solo (e necessariamente) di quelli che non condividono i risultati espressi dalle tre giurie che hanno votato le cover. Vedremo poi chi e quanto ha convinto il medley di Geolier con Luchè, Guè Pequeno e Gigi D’Alessio. Ma la malafede in partenza non fa onore a molti.

Fischi all’Ariston, i precedenti

Sanremo 2010

Non è certo una novità che il pubblico contesti le classifiche, fischiando le decisioni prese e non gli artisti in gara. Il momento più iconico resta il lancio degli spartiti da parte dell’orchestra nel Sanremo 2010 di Antonella Clerici: in quell’occasione il televoto ribaltò il giudizio espresso dagli orchestrali, facendo arrivare in finale Valerio Scanu con Per tutte le volte che…, Pupo, Emanuele Filiberto e Luca Canonici con Italia Amore mio e Marco Mengoni con Credimi ancora. Si scatenò l’inferno.

Sanremo 2019

Ricordiamo anche la rivolta del pubblico dell’Ariston alla lettura del terzetto finale che si sarebbe battuto per la vittoria e che vide la vittoria di Mahmood (“il ragazzo, qui…” cit) con Soldi, il secondo posto di Ultimo con I tuoi particolari, e Il Volo terzi con Grande Amore. Il pubblico protestò per il quarto posto di Loredana Bertè, che voleva sul podio.

“I fischi vanno alle giurie. Bisogna avere rispetto per i tre finalisti di cui dobbiamo riascoltare le esibizioni. Così hanno votato le tre giurie”

disse sul palco Claudio Baglioni, conduttore e direttore artistico. Un po’ quello che ha detto Amadeus in conferenza stampa.