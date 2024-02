Sanremo 2024, diretta finale del 10 febbraio: ospiti, scaletta e anticipazioni

Festival di Sanremo 2024, la finale del 10 febbraio in diretta: i cantanti in gara, gli ospiti e i conduttori: live su TvBlog

Questa sera, sabato 10 febbraio 2024, in diretta dal teatro Ariston la finale del Festival di Sanremo 2024. La kermesse musicale in onda su Rai 1 e condotta, per il quinto anno consecutivo, da Amadeus (che ne è anche il direttore artistico), giunge così al suo atto finale. Questa sera, attorno alle 2:00, si conoscerà il vincitore di questa settantaquattresima edizione.

Ad accompagnare Amadeus in questo ultimo atto sarà l’amico fraterno Rosario Fiorello. Il conduttore di Viva Rai2! condividerà il palco dell’Ariston con il direttore artistico, dopo che a farlo nelle scorse sere sono stati Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini.

Sanremo 2024, finale 10 febbraio: anticipazioni

La puntata di questa sera, oltre a prevedere la gara, accoglierà anche altri momenti. Sul palco dell’Ariston arriverà Roberto Bolle, mentre Gigliola Cinquetti festeggerà dallo stesso palco i 60 anni di Non ho l’età. A concludere invece le esibizioni sui palchi esterni saranno rispettivamente Tedua, che tornerà, dopo esserci già stato la prima sera, sulla nave Costa, e Tananai, che si esibirà dal Suzuki Stage.

Sanremo 2024, finale 10 febbraio: i cantanti che si esibiranno

Ad esibirsi questa sera saranno ovviamente tutti i cantanti in gara. In apertura per la prima volta si scoprirà per intero la classifica provvisoria determinata dalle prime quattro serate. I cantanti torneranno poi ad esibirsi con la propria canzone, votati esclusivamente dal Televoto.

Al termine si conoscerà la BIG 5 definitiva e da qui si riaprirà una nuova votazione, che coinvolgerà tutte tre le giurie. Con il voto al 34% del Televoto, al 33% della Sala Stampa e al 33% della Giuria delle Radio, verrà così deciso il vincitore di questa edizione e l’ordine delle altre cinque posizioni.

Sanremo 2024, finale 10 febbraio: dove vederla in tv e in streaming

Sarà possibile seguire la diretta della finale della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo 2024 dalle ore 20:40 su Rai 1. La finale di Sanremo 2024 sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.

TvBlog seguirà la serata in tempo reale, con il nostro consueto liveblogging, sempre a partire dalle ore 20:40.