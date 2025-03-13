Gli ascolti tv del mercoledì, con l’ultima di Rocco Schiavone su Rai 2, un altro appuntamento con Chi l’ha visto? su Rai 3, film e ‘record’ sulle Ammiraglie…

NB. Dati in vecchio standard [BS], fra parentesi la Total Audience [TA]

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il film What’s Love? ha registrato 1.961.000 telespettatori, share 12,02% (1.971.000, 12%). Su Canale 5 Lo Show dei Record ha registrato 1.872.000 telespettatori, share 14,06% (1.879.000, 14%). Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha ottenuto nella presentazione 1.185.000 telespettatori, share 5,88% (1.199.000, 5.92%), e nel programma 1.871.000, 12,30% (1.892.000, 12.35%). Su Rai 2 la serie Rocco Schiavone ha ottenuto un netto di 1.734.000 telespettatori, share 10,17% (1.749.000, 10.18%). Su Italia 1 il film Rampage – Furia animale ha registrato un netto di 1.009.000 telespettatori, share 5,93% (1.014.000, 5.91%). Su La7 Una giornata particolare – Garibaldi, la spedizione dei Mille ha ottenuto 871.000 telespettatori, share 5,30% (874.000, 5.28%). Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato 826.000 telespettatori, share 6,41% (831.000, 6.40%). Su Tv8 il match Arsenal – PSV, per il ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League, ha registrato un netto di 457.000 telespettatori, share 2,44% (458.000, 2.42%). Su Real Time The Golden Bachelor 292.000, 1,6%. Su Nove il film Mai Stati Uniti è stato visto da 270.000 telespettatori, share 1,56% (117.000, 1.60%).

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.914.000, 24,04% (4.930.000, 24%); Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) 5.941.000, 28,66% (5.968.000, 28.59%); Striscia la notizia su Canale 5 2.839.000 telespettatori, share 13,64% (2.847.000, 13.59%). Su Rai 2 Tg2 Post 667.000, 3,20% (671.000, 3.19%). Su Rai 3 Blob ha raccolto 937.000, 4,82% (940.000, 4.81%) e a seguire Fin che la barca va 980.000, 4,84% (983.000, 4.83%); Il cavallo e la torre 1.268.000, 6,13% (1.274.000, 6.13%); Un posto al sole 1.670.000, 7,94% (1.708.000, 8.07%). NCIS su Italia 1 registra 1.426.000 telespettatori, share 6,83% (1.431.000, 6.81%) mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 1.070.000 telespettatori, share 5,18% (1.076.000, 5.18%) e 873.000, 4,13% (878.000, 4.14%). Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.706.000 telespettatori, share 8,11% (1.715.000, 8.10%), mentre su Nove Don’t forget the lyrics ha registrato 457.000 telespettatori, share 2,20% (457.000, 2.19%). Su Real Time Casa a prima vista 721.000, 3,5% (718.000, 3.43%).

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.405.000, 24,03%, e nel game (La Ghigliottina) un netto di 4.708.000, 26,93%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.085.000 telespettatori, share 15,85% e nel game un netto di 3.223.000, 19,64%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 791.000, 4,12%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 599.000 telespettatori, share 3,18%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 849.000 telespettatori, share 4,41%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 289.000, 1,86%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 494.000 telespettatori, share 12,70%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 913.000, 18,98%; Storie Italiane nella prima parte 932.000, 20,78%, e nella seconda 1.005.000, 18,61%; È sempre Mezzogiorno 1.851.000, 18,12%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 242.000, 5,07%; I Fatti Vostri ha registrato 498.000, 8,02%, e 989.000, 9,93%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nel programma 267.000, 5,30% e nel segmento Extra 244.000, 5,09%; ReStart 233.000, 4,92%; Elisir 234.000, 5,23%; Rai Parlamento Speciale Camera 134.000, 2,14%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 533.000, 4,57%; Passato e Presente 457.000, 3,60%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.001.000 telespettatori, share 20,78% e 887.000, 19,84%, con Forum a 1.374.000, 18,18%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 359.000 telespettatori, share 5,18% e su Rete 4 Terra Amara 357.000, 7,21%; Tempesta d’amore 219.000, 4,86%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 256.000 telespettatori, share 4,75% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 648.000, 5,54%. La7 ha ottenuto con Omnibus 218.000 telespettatori, share 4,58%, nel segmento News 166.000, 4,12% e nel Dibattito 220.000, 4,45%; quindi Coffee Break 216.000, 4,80% e L’aria che tira 373.000, 6,55% e L’aria che tira Oggi 511.000, 4,86%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella presentazione 1.753.000, 14,08%, nella prima parte 1.669.000, 13,95%, e nel secondo 1.867.000, 18,21%; Il Paradiso delle Signore 1.800.000, 18,66%; La vita in diretta nella presentazione 1.842.000, 19,02%, e nel programma 2.395.000, 21,08%. Su Rai 2 Ore 14 Light 1.314.000, 10,74%; Ciclismo: Tirreno – Adriatico 655.000, 6,28%; Bella Ma’ Short 645.000, 6,75%, La porta magica 424.000, 4,25%, e nel segmento E poi… 273.000, 2,54%. Su Rai 3 Question Time 298.000, 2,84%, Aspettando Geo 641.000, 6,71%, e Geo 1.238.000, 10,90%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.232.000 telespettatori, share 17,80%, Tradimento 2.434.000, 19,71%; Uomini e donne (live) 2.645.000, 24,17% e nel finale 2.115.000, 21,58%; Amici di Maria De Filippi 1.750.000, 18,14%; My Home My Destiny 1.558.000, 16,53%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.355.000, 13,85%, nella seconda 1.300.000, 11,99% e nei saluti 1.362.000, 11,19%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 590.000 telespettatori, 4,71%, Lethal Weapon 560.000, 5,36%; Grande Fratello .000, %. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 747.000 telespettatori, 6,30% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 615.000, 6,24%, e il film La battaglia dell’ultimo panzer un netto di 431.000, 4%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 514.000, 4,22%, nel programma 487.000, 4,76% e nel segmento Focus 337.000, 3,53%; La Torre di Babele doc 229.000, 2,11%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 403.000 telespettatori, share 6,43%. Su Rai 2 Linea di confine – Il caso David Rossi ha registrato 238.000 telespettatori, share 3,07%; Storie di donne al bivio 84.000, 2,64%. Su Rai 3 TG3 Linea Notte 506.000, 8,73%. Su Italia 1 il film Hulk ha registrato un netto di 313.000, 5,81%. Su Rete 4 il film 90 minuti per salvarla un netto di .000, %. Su La7 Barbero Risponde 430.000, 5,12%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.095.000, 24,43%; ore 20:00 4.934.000, 24,98%.

3.095.000, 24,43%; 4.934.000, 24,98%. Tg2 ore 13:00 1.722.000, 14,06%; ore 20:30 912.000, 4,38%.

1.722.000, 14,06%; 912.000, 4,38%. Tg3 ore 14:30 1.355.000, 11,09%; ore 19:00 1.882.000, 12%.

1.355.000, 11,09%; 1.882.000, 12%. Tg5 ore 13:00 2.621.000, 21,26%; ore 20:00 3.855.000, 19,32%.

2.621.000, 21,26%; 3.855.000, 19,32%. Studio Aperto ore 12:25 1.115.000, 10,79%; ore 18:30 525.000, 4,11%.

1.115.000, 10,79%; 525.000, 4,11%. Tg4 ore 12.00 411.000, 5,09%; ore 18:55 694.000, 4,42%.

411.000, 5,09%; 694.000, 4,42%. Tg La7 ore 13:30 755.000, 5,98%; ore 20:00 1.445.000, 7,25%.

Dati AUDITEL™