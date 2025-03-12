Uomini e Donne, la puntata di mercoledì 12 marzo 2025: cos’è successo oggi ai protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

Oggi, mercoledì 12 marzo 2025, a partire dalle ore 14:45, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, i tronisti del Trono Classico (Gianmarco Steri e Tina Cipollari) e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Alessio Pili Stella, Margherita Aiello, Morena Farfante, Diego Di Fazio, Sabrina Zago, Cristina Zappone, Giuseppe Augello, Agnese De Pasquale, Giovanni Siciliano, Pierpaolo Lazzarini, Arianna Tumiotto, Damiano Foti, Lucia Melillo e altri).

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda ieri, abbiamo visto una sfilata con protagonisti i Cavalieri. La sfilata è stata vinta da Diego, nei panni di Richard Gere in Ufficiale e Gentiluomo.

Gemma e Orlando, invece, si sono seduti al centro studio. È stata trasmessa la loro ultima esterna e, tra loro, non è scattato ancora in bacio. In studio, Orlando ha dichiarato che, per lui, dare un bacio ad una persona è un gesto importante. Tina Cipollari si è mostrata perplesso riguardo l’entusiasmo di Orlando che ha manifestato molta contentezza nel frequentare Gemma.

Dalla precitata sfilata, inoltre, Giuseppe ha sfidato Gianni Sperti a ballare come lui e quest’ultimo ha accettato.

Uomini e Donne, puntata 12 marzo 2025: anticipazioni

Nella puntata che andrà in onda oggi, vedremo un’altra esterna tra Gemma e Orlando. In studio, si scatenerà una discussione perché un’altra Dama ha deciso di portare un caffè a Orlando, come gesto di gentilezza, direttamente in camerino.

Successivamente, si terrà una nuova sfilata che vedrà le Dame come protagoniste.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata in tempo reale, con il nostro liveblogging, sempre a partire dalle ore 14:45.