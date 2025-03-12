Affari tuoi puntata stasera 12 marzo 2025: quanto hanno vinto i concorrenti
Quanto hanno vinto i concorrenti della puntata di stasera, mercoledì 12 marzo 2025, di Affari Tuoi, il quiz di Rai 1 con Stefano De Martino
Quanto hanno vinto nella puntata di stasera, mercoledì 12 marzo 2025, ad Affari Tuoi? Il programma “dei pacchi”, in onda ogni sera su Raiuno alle 20:35 con la conduzione di Stefano De Martino, ospita in ognuna delle sue puntate un concorrente (o “pacchista”) differente, proveniente da una delle venti regioni italiane ed estratto poco prima della registrazione del programma.
Affari tuoi concorrenti puntata stasera 12 marzo 2025
A giocare, stasera, è Camilla Contu (IG @camilla_contu) di Nurri (in provincia di Cagliari) in rappresentanza della Sardegna. E’ una studentessa di Odontoiatria. E’ fidanzata con Stefano che l’accompagna durante questa manche. Si sono conosciuti 13 anni fa durante una festa di amici. Amano i giochi di società. Pescano il pacco numero 13.
Quanto hanno vinto i concorrenti stasera ad Affari tuoi
La specialità di stasera sono le seadas.
- Si parte con il 17 della Basilicata contenente 5 euro. Nel 18 dell’Emilia Romagna, invece, ci sono 20 euro. Il 7 dell’Umbria porta in dote 100 euro. IL 14 della Valle d’Aosta cela 50 euro. Nel 9 della Calabria, vanno via 75 euro. Si chiude con il 6 del Piemonte dal valore di 200 euro. Sono andati via 6 pacchi blu. Rifiutano un cambio.
- Nel 20 del Veneto, ci sono 200mila euro. Il Molise (11) contiene 30mila euro. Ed, infine, il pacco 2 del Friuli Venezia Giulia svela il contenuto di 1 euro. Rifiutano 33mila euro.
- Si prosegue con il 19 del Lazio dal valore di 75mila euro. Nel 10 della Puglia ci sono 100mila euro. Nel 5 della Lombardia, si nascondono 5000 euro. Si gioca a carte. Esce il cambio. Rifiutano per un tiro.
- Puntano tutto sul pacco 8 della Toscana dal valore di 50mila euro. Rifiutano 20mila euro.
- Si riprende con il 12 del Trentino Alto Adige che porta via definitivamente 300mila euro. Rifiutano cambio per 4 tiri.
- Le Marche nascondono 20mila euro, l’1 della Campania, invece, celano 15mila euro. Il 3 della Liguria manda via 500 euro. Il 16, invece, elimina dal gioco le Seadas. Il pacco conteneva 10mila euro. Ma vanno alla Regione Fortunata.
- La prima scelta ricade sulla Sicilia. Sbagliato. Poi, optano per la Lombardia. Sbagliato perché è l’Emilia Romagna.
Come funziona Affari Tuoi?
Nel corso della puntata il concorrente, affiancato da un parente, deve eliminare i pacchi degli altri concorrenti di fronte, sperando di avere nel suo pacco (scelto nell’anteprima) quello dal valore più alto, ovvero di 300.000 euro. Non mancano le insidie, come le offerte del “Dottore” che, al telefono, comunica con il conduttore proponendo somme in denaro da accettare per interrompere il gioco oppure degli scambi con gli altri pacchi.
Dal 2023 è stato introdotto anche un gioco finale, “La regione Fortunata”, che va in scena solo se il concorrente, di fronte agli ultimi due pacchi, decide di annullare il contenuto del proprio pacco per tentare di vincere 100.000 euro.
Il gioco consiste nell’indovinare, tra tutte le regioni italiane e al primo colpo, quella estratta a sorte dal notaio prima del programma; se fallisce al primo tentativo, si può provare a vincere 50.000 euro con una seconda possibilità, ma scegliendo tra la metà delle regioni.
Affari Tuoi, casting
Per partecipare come concorrenti ad Affari Tuoi si può inviare la propria candidatura tramite il sito www.giocherai.it, cliccando sulla pagina dedicata al programma.
Affari Tuoi, replica
Raiuno non prevede repliche di Affari Tuoi: per rivedere le puntate si può andare su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.