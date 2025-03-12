Chi ha vinto la puntata del 12 marzo 2025 de L’Eredità? Gli indizi, il montepremi e la parola misteriosa della ghigliottina di oggi.

L’Eredità, ghigliottina della puntata del 12 marzo 2025: chi ha vinto e la parola di stasera

Qual è la parola della Ghigliottina e quanto ha vinto il campione nella puntata di stasera, mercoledì 12 marzo 2025, a L’Eredità? Il preserale, in onda ogni sera su Rai 1 alle ore 18:40 con la conduzione di Marco Liorni, come d’abitudine, ogni sera culmina con il gioco finale in cui il finalista di serata deve trovare la parola che accomuna i cinque indizi (cercando di conservare, intatto, il proprio montepremi). A partecipare è il concorrente che, nel gioco dei 100 secondi, allo scadere del tempo, è riuscito a tenere il gioco in mano.

Chi ha vinto la puntata de L’Eredità del 12 marzo 2025

Veronica e Alessio si giocano la seduta al tavolo della ghigliottina ai 100 secondi.

La ghigliottina di stasera vale 200mila euro.

Veronica vince la puntata e torna al gioco finale!

Quali sono gli indizi della Ghigliottina di stasera

Le coppie di parole e, dunque, i 5 indizi* per la parola della Ghigliottina di stasera sono:

CALCIO – Palestra

– Palestra Corto – DENARO

DATA – Storica

– Storica DICHIARAZIONE – Pubblica

– Pubblica Appoggiare – ANNULLARE

*in grassetto i cinque indizi corretti

Quale era la parola misteriosa de L’Eredità di stasera 12 marzo 2025

Dopo aver commesso 1 solo errore su 5, il montepremi si è ridotto a 100mila euro. Veronica sceglie la parola PARTITA ma non è quella.

La parola di stasera era INVIO.

Come funziona la Ghigliottina?

Il concorrente partecipa al gioco finale con il montepremi che corrisponde alla somma dei montepremi dei concorrenti che hanno partecipato a L’Eredità.

Il conduttore propone per cinque volte una coppia di parole: per ciascuna coppia, il concorrente deve scegliere una delle due parole, cercando di individuare, affidandosi all’intuito e alla fortuna, quella corretta. L’insieme delle cinque parole corrette costituisce i cinque indizi tramite i quali il concorrente deve individuare la parola nascosta.

Se la scelta della parola, tra le due proposte dal conduttore, è giusta, il concorrente mantiene il montepremi; se la scelta è sbagliata, invece, il montepremi viene dimezzato. Il concorrente, in ogni caso, sarà informato dell’indizio corretto.

Per vincere il montepremi, il concorrente deve indovinare in un tempo stabilito la parola nascosta, ovvero a cosa si riferiscono, secondo la logica di gioco, i cinque indizi, scrivendo la risposta su un cartoncino che, al termine del tempo di gioco, deve essere consegnato al conduttore.

L’Eredità, casting

Per partecipare come concorrenti a L’Eredità si può inviare la propria candidatura tramite il sito www.giocherai.it, cliccando sulla pagina dedicata al programma.

L’Eredità, replica

Rai 1 non prevede repliche de L’Eredità: per rivedere le puntate si può andare su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link, la pagina ufficiale del programma.