Gli ascolti tv del martedì, con un nuovo doppio appuntamento con Miss Fallaci, i talk politici di prime time e la prima tv in chiaro del capitolo “Dead Reckoning” di Mission Impossible su Canale 5.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la serie Miss Fallaci ha registrato nel primo episodio 2.617.000 telespettatori, share 13.15% e nel secondo 2.191.000, 13.31%, per una media di 2.395.000, 13.3%. Su Canale 5 il film Mission: Impossible – Dead Reckoning 1.723.000, 11.62%. Su Rai 2 Stasera tutto è possibile ha ottenuto 2.215.000 telespettatori, share 14.67%. Su Rai 3 Le Ragazze ha ottenuto 659.000 telespettatori, share 3.48%. Su Italia 1 Le Iene ha registrato nella presentazione 942.000, 4.41%, e nel programma 1.417.000 telespettatori, share 10.49%. Su Rete 4 È sempre Cartabianca ha registrato 661.000 telespettatori, share 4.67%. Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.548.000 telespettatori, share 9.31% e il segmento DiMartedì Più, in seconda serata, 497.000, 7.50%. Su Tv8 il film Bohemian Rhapsody ha registrato 390.000 telespettatori, share 2.33%. Su Nove Little Big Italy è stato visto da 283.000 telespettatori, share 1.48%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.982.000, 24.25%; Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) 5.833.000, 27.18%; Striscia la Notizia su Canale 5 2.936.000 telespettatori, share 13.71%. Su Rai 2 Tg2 Post 678.000, 3.14%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 1.073.000, 5.54% e a seguire Via dei Matti n.0 875.000, 4.32%, Il cavallo e la torre 1.226.000, 5.94%; Un posto al sole 1.467.000, 6.76%. NCIS su Italia 1 registra 1.349.000 telespettatori, share 6.37%. Mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 1.049.000 telespettatori, share 5.06% e 977.000, 4.48%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.968.000 telespettatori, share 9.15%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese Celebrity Chef ha ottenuto 449.000 telespettatori, share 2.12% e su Nove Cash or Trash? ha registrato 668.000 telespettatori, share 3.14%. Su Real Time Casa a prima vista 718.000, 3.38%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.190.000, 23.23%, e nel game (La Ghigliottina) un netto di 4.607.000, 26.52%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.172.000 telespettatori, share 17.21% e nel game un netto di 3.247.000, 19.93%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 670.000, 3.50%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 554.000 telespettatori, share 2.97%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 870.000 telespettatori, share 4.54%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 352.000, 2.30%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 447.000 telespettatori, share 12.28%, mentre UnoMattina ha registrato un netto 895.000, 18.97%; Storie Italiane nella prima parte 881.000, 19.77%, e nella seconda 996.000, 17.97%; È sempre Mezzogiorno 1.690.000, 17.06%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 245.000, 5.28%; I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 516.000, 8.50%, e nella seconda parte 906.000, 9.47%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto 259.000, 5.20%, e nel segmento Extra 194.000, 4.24%; ReStart 141.000, 3.12%; Elisir nella presentazione 148.000, 3.20% e nel programma 141.000, 3.12%, Mixer Storia 205.000, 3.51%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 534.000, 4.66%; Passato e Presente 446.000, 3.59%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 933.000 telespettatori, share 19.90% e 831.000, 18.70%, con Forum a 1.494.000, 20.14%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 236.000 telespettatori, share 4.95% e 339.000, 5.05%. Su Rete 4 Terra Amara 260.000, 5.38%; Tempesta d’amore 214.000, 4.80%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 245.000 telespettatori, share 4.49% e dopo il Tg La signora in giallo 558.000, 4.89%. La7 ha ottenuto con Omnibus 174.000 telespettatori, share 4.34%, nel segmento News 144.000, 3.73% e nel Dibattito 179.000, 3.68%; quindi Coffee Break 204.000, 4.57% e L’aria che tira 341.000, 6.01% e L’aria che tira Oggi 447.000, 4.40%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella prima parte 1.451.000, 12.75% e nella seconda 1.280.000, 14.04%; Il Paradiso delle Signore 1.503.000, 17.94%; La vita in diretta nella presentazione 1.705.000, 20.59%, e nel programma 2.140.000, 21.66%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 1.050.000, 9.25%; BellaMa’ nella prima parte 601.000, 6.81%, e nella seconda 770.000, 9.55%, La porta magica 417.000, 4.86% e nel segmento ‘E poi…’ 271.000, 2.79%. Su Rai 3 Eccellenze Italiane 412.000, 5.10%, Aspettando Geo 676.000, 7.99%, Geo 1.116.000, 10.72%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.031.000 telespettatori, share 16.58%, Tradimento 2.188.000, 18.71%; Uomini e donne (live) 2.423.000, 23.98% e nel finale 1.655.000, 19.21%; Amici di Maria De Filippi 1.558.000, 18.61%; My Home My Destiny 1.387.000, 17.33%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.250.000, 14.96%, nella seconda 1.457.000, 15.14% e nei saluti 1.524.000, 13.47%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 466.000 telespettatori, 3.92%, Lethal Weapon 412.000, 4.49%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 814.000 telespettatori, 7.44% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 459.000, 5.21%, e il film L’albero degli impiccati un netto di 391.000, 4.13%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 503.000, 4.37%, nel programma 384.000, 4.16% e nel segmento Focus 266.000, 3.27%; La Torre di Babele Doc 202.000, 2.06%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 640.000 telespettatori, share 8.19. Su Rai 2 Stasera c’è Cattelan su Rai 2 ha registrato 463.000 telespettatori, share 9.63%. Su Rai 3 A casa di Maria Latella 333.000, 2.75%; Tg3 LineaNotte 205.000, 3%. Su Canale 5 X-Style un netto di 313.000, 6.48%. Su Italia 1 American Dad! ha registrato nel primo episodio 331.000, 9.21%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.156.000, 25.36%; ore 20:00 5.005.000, 25.38%.

3.156.000, 25.36%; 5.005.000, 25.38%. Tg2 ore 13:00 1.604.000, 13.45%; ore 20:30 950.000, 4.55%.

1.604.000, 13.45%; 950.000, 4.55%. Tg3 ore 14:30 1.301.000, 11.27%; ore 19:00 1.854.000, 11.94%.

1.301.000, 11.27%; 1.854.000, 11.94%. Tg5 ore 13:00 2.701.000, 22.47%; ore 20:00 3.820.000, 19.16%.

2.701.000, 22.47%; 3.820.000, 19.16%. Studio Aperto ore 12:25 1.153.000, 11.55%; ore 18:30 606.000, 5.03%.

1.153.000, 11.55%; 606.000, 5.03%. Tg4 ore 12.00 413.000, 5.37%; ore 18:55 735.000, 4.75%.

413.000, 5.37%; 735.000, 4.75%. Tg La7 ore 13:30 747.000, 6.07%; ore 20:00 1.627.000, 8.14%.

Dati AUDITEL™