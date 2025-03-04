Affari Tuoi puntata stasera 4 marzo 2025, quanto hanno vinto i concorrenti?
Quanto hanno vinto i concorrenti della puntata di stasera, martedì 4 marzo 2025, di Affari Tuoi, il programma di Rai 1.
Quanto hanno vinto nella puntata di stasera, martedì 4 marzo 2025, ad Affari Tuoi? Il programma “dei pacchi”, in onda ogni sera su Raiuno alle 20:35 con la conduzione di Stefano De Martino, ospita in ognuna delle sue puntate un concorrente (o “pacchista”) differente, proveniente da una delle venti regioni italiane ed estratto poco prima della registrazione del programma.
Affari Tuoi, concorrenti puntata stasera 4 marzo 2025
A giocare stasera è Simona, da Liscate (Milano) per la Lombardia. Lavora spazi pubblicitari digitali ed è sposata con Mattia. Gioca con la madre Marina.
Affari Tuoi, quanto hanno vinto stasera?
Hanno pescato il pacco numero 2.
- Si parte con i primi 6 tiri. Iniziano dal 5 (Calabria) con 100 euro. Poi 10 (Molise) con 75.000 euro.
- Pacco numero 1 con 5.000 euro. Mancano ancora tre tiri…
- Scelgono il 9 (Toscana) e trovano 20 euro. Vanno sul 14 (Basilicata) e ci sono 200 euro. Ultimo tiro diretto sul 4 (Liguria) e addio a 75 euro.
- Prima offerta di 36.000 euro. Rifiutano.
- Scelgono il 6 (Umbria) e ci sono 100.000 euro. Nel secondo pacco (13, Campania) trova 10.000 euro. Poi scelgono il 19 (Marche) con 50 euro.
- Accettano il cambio: lascia il 2 e prende il 16.
- Aprono il pacco che avevano e c’erano zero euro. Ottima decisione!
- Sceglie la new entry, 15 (Puglia). Salutano 300.000 euro…
- Apre il 7 (Emilia Romagna) e addio 15.000 euro
- Offerta di 20.000 euro. Rifiutano.
- Scelgono 3 (Sicilia) con 20.000 euro.
- Rifiutano il cambio.
- Scelgono 11 (Piemonte), addio al Panettone.
- Offerta di 25.000 euro. Rifiutano.
- Aprono il 18 (Trentino Alto Adige). Dentro ci sono 500 euro.
- Chiedono 100.000 per chiudere la partita ma ricevono l’offerta di 29.000
- Dopo aver rifiutato scelgono il 20 (Abruzzo). Se lo sentiva la madre…
- Alla faccia… Perde 20.000 euro.
- Cambio prima di fare i due ultimi tiri. Accetta e prende il pacco 12, lasciando il 16.
- Apre subito il 16. Nel primo cambio aveva lasciato zero euro. In questo caso ha abbandonato 10 euro.
- Ultimo pacco, 8 (Veneto). Il padre le aveva consigliato di tenere il 17 (e lei lo ha fatto). Trova 30.000 euro.
- Simona chiede 45.000 euro. Lallero…
- L’offerta è di 20.000.
- Non se la sente di rischiare e accetta 20.000 euro.
- Aveva 50.000 euro. “Lo sapevo…” commenta. Comunque torna a casa con 20.000 euro.
Come funziona Affari Tuoi?
Nel corso della puntata il concorrente, affiancato da un parente, deve eliminare i pacchi degli altri concorrenti di fronte, sperando di avere nel suo pacco (scelto nell’anteprima) quello dal valore più alto, ovvero di 300.000 euro. Non mancano le insidie, come le offerte del “Dottore” che, al telefono, comunica con il conduttore proponendo somme in denaro da accettare per interrompere il gioco oppure degli scambi con gli altri pacchi.
Dal 2023 è stato introdotto anche un gioco finale, “La regione Fortunata”, che va in scena solo se il concorrente, di fronte agli ultimi due pacchi, decide di annullare il contenuto del proprio pacco per tentare di vincere 100.000 euro.
Il gioco consiste nell’indovinare, tra tutte le regioni italiane e al primo colpo, quella estratta a sorte dal notaio prima del programma; se fallisce al primo tentativo, si può provare a vincere 50.000 euro con una seconda possibilità, ma scegliendo tra la metà delle regioni.
Affari Tuoi, casting
Per partecipare come concorrenti ad Affari Tuoi si può inviare la propria candidatura tramite il sito www.giocherai.it, cliccando sulla pagina dedicata al programma.
Affari Tuoi, replica
Raiuno non prevede repliche di Affari Tuoi: per rivedere le puntate si può andare su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.