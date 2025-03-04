Chi ha vinto la puntata del 4 marzo 2025 de L’Eredità? Gli indizi, il montepremi e la parola misteriosa della ghigliottina di oggi

L’Eredità ghigliottina puntata 4 marzo 2025: chi ha vinto e la parola di stasera

Qual è la parola della Ghigliottina e quanto ha vinto il campione nella puntata di stasera, martedì 4 marzo 2025, a L’Eredità? Il preserale, in onda ogni sera su Rai 1 alle ore 18:40 con la conduzione di Marco Liorni, come d’abitudine, ogni sera culmina con il gioco finale in cui il finalista di serata deve trovare la parola che accomuna i cinque indizi (cercando di conservare, intatto, il proprio montepremi). A partecipare è il concorrente che, nel gioco dei 100 secondi, allo scadere del tempo, è riuscito a tenere il gioco in mano.

Chi ha vinto la puntata de L’Eredità del 4 marzo 2025

A vincere, stasera, è stata la debuttante Monica (“Nemmeno la mia famiglia pensava che sarei arrivata qui”). Mamma e sorella sono infermiere. Sta studiando Medicina, al quarto anno, per diventare ginecologa. Ha battuto il campione di ieri, Ferdinando, alla sfida dei 100 secondi. Può vincere 175mila euro.

Quali sono gli indizi de L’Eredità della puntata del 4 marzo 2025

I cinque indizi della puntata di stasera sono: Inglese (indovinato)

Morgan (sbagliato, invece di Asia)

Massa (sbagliato invece di Gruppo)

Granata (sbagliato, invece di Granita)

Ufficiale (sbagliato invece di Versione)

Quale era la parola misteriosa de L’Eredità di stasera 4 marzo 2025

Monica risponde ‘Scoppio’. La parola da indovinare era, però, ‘Marina’. Non si aggiudica il montepremi di 10938 euro.

Come funziona la Ghigliottina?

Il concorrente partecipa al gioco finale con il montepremi che corrisponde alla somma dei montepremi dei concorrenti che hanno partecipato a L’Eredità.

Il conduttore propone per cinque volte una coppia di parole: per ciascuna coppia, il concorrente deve scegliere una delle due parole, cercando di individuare, affidandosi all’intuito e alla fortuna, quella corretta. L’insieme delle cinque parole corrette costituisce i cinque indizi tramite i quali il concorrente deve individuare la parola nascosta.

Se la scelta della parola, tra le due proposte dal conduttore, è giusta, il concorrente mantiene il montepremi; se la scelta è sbagliata, invece, il montepremi viene dimezzato. Il concorrente, in ogni caso, sarà informato dell’indizio corretto.

Per vincere il montepremi, il concorrente deve indovinare in un tempo stabilito la parola nascosta, ovvero a cosa si riferiscono, secondo la logica di gioco, i cinque indizi, scrivendo la risposta su un cartoncino che, al termine del tempo di gioco, deve essere consegnato al conduttore.

L’Eredità, casting

Per partecipare come concorrenti a L’Eredità si può inviare la propria candidatura tramite il sito www.giocherai.it, cliccando sulla pagina dedicata al programma.

L’Eredità, replica

Rai 1 non prevede repliche de L’Eredità: per rivedere le puntate si può andare su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link, la pagina ufficiale del programma.