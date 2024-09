AGGIORNAMENTO 10:10 – Auditel comunica che a causa di un problema tecnico il rilascio dei dati auditel subirà un ritardo. Seguiranno aggiornamenti.

***

Gli ascolti tv del primo giorno della nuova stagione tv, col daytime che ‘riparte di slancio’ e l’Italia in campo per la UEFA Nations League.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il match Italia – Israele, UEFA Nations League, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 il film Il diavolo veste Prada ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Storie di donne al bivio ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 la prima puntata di Insider – Faccia a faccia con il crimine ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 il film Greenland ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 il film Quarta Repubblica ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su La7 In viaggio con Barbero – Il delitto Matteotti ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Su Tv8 il film Un amore senza fine ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Nove Il coraggio di essere Franco è stato visto da .000 telespettatori, share %.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Affari Tuoi .000, %; Paperissima Sprint su Canale 5 .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Tg2 Post .000, %. Su Rai 3 Blob ha raccolto .000, % e a seguire Caro marziano .000, %;, Il cavallo e la torre .000, %; Un posto al sole .000, %. NCIS su Italia 1 registra .000 telespettatori, share % mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene .000 telespettatori, share %. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare .000 telespettatori, share %, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto .000 telespettatori, share % e su Nove Cash or Trash? ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Real Time la prima puntata di Casa a prima vista .000, %.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’Intesa vincente .000, %, e nel game un netto di .000, %, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato nel segmento Gira la ruota .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %. Su Rai 2 SWAT ha ottenuto un netto di .000, %. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Terra Amara su Rete 4 ha raccolto .000 telespettatori, share %, mentre su La7 Padre Brown .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina 0ha totalizzato un netto di .000 telespettatori, share %, mentre UnoMattina (recensione) ha registrato un netto .000, %; Storie Italiane (recensione) nella prima parte .000, %, e nella seconda .000, %; È sempre Mezzogiorno .000, %. Su Rai 2 Un’estate ad Anversa ha registrato .000, %. Su Rai 3 Agorà (recensione) ha ottenuto nella presentazione .000, %, nel programma .000, %, e nel segmento Extra .000, %; ReStart .000, %; Elisir .000, %; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto .000, %; Geo .000, %; Passato e Presente .000, %. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto .000 telespettatori, share % e .000, %, con Forum (recensione) a .000, %. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato un netto di .000 telespettatori, share % e su Rete 4 Tempesta d’amore .000, %; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con .000 telespettatori, share % e dopo il Tg La signora in giallo .000, %. La7 ha ottenuto con Omnibus .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %; quindi Coffee Break .000, % e L’aria che tira .000, % e L’aria che tira Oggi .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona .000, %, .000, %; Il Paradiso delle Signore .000, %; La vita in diretta nella presentazione .000, %, e nel programma .000, %. Su Rai 2 Ore 14 .000, %; Bella Ma’ .000, %, Il commissario Lanz .000, %. Su Rai 3 Teche Kids – La TV dei Ragazzi fa 70! .000, %, Geo .000, %; Overland .000, %, Geo magazine .000, %.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato .000 telespettatori, share %, Endless Love .000, %; My Home My Destiny .000, %; La promessa .000, %; Pomeriggio Cinque nella prima parte .000, %, nella seconda .000, % e nei saluti .000, %. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato .000 telespettatori, %, America’s Cup Round Robin .000, %; Person of Interest .000, %; Due uomini e mezzo .000, %. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno .000, %, e il film Amore, ritorna! un netto di .000, %. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione .000, %, nel programma .000, % e nel segmento Focus .000, %; C’era una volta… il Novecento un netto di .000, %.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Cose Nostre ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il commissario Voss .000, %; 90° minuto… del lunedì ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Mano a mano .000, %. Su Canale 5 il film L’assistente della star un netto di .000, %. Su Italia 1 il film Flightplan – Mistero in volo ha registrato un netto di .000, %. Su Rete 4 il film The Equalizer un netto di .000, %. Su La7 il film Il Federale .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™