Gli ascolti tv del lunedì, col debutto di Alessia Marcuzzi in “Obbligo o verità” e con la semifinale del Grande Fratello.

NB: dati in ‘vecchio standard’ [BS]. I dati TA saranno aggiunti in parentesi per alcune fasce non appena disponibili

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Champagne – Peppino di Capri ha registrato un netto di 4.240.000 telespettatori, share 25,11% (4.261.000, 24,98%).

ha registrato un netto di 4.240.000 telespettatori, share 25,11% (4.261.000, 24,98%). Su Canale 5 Il Grande Fratello (cosa è successo) ha registrato 2.049.000 telespettatori, share 16,80% (2.119.000, 17,17%).

(cosa è successo) ha registrato 2.049.000 telespettatori, share 16,80% (2.119.000, 17,17%). Su Rai 2 la prima puntata di Obbligo o verità ha ottenuto 679.000 telespettatori, share 4,13% (684.000, 4,11%).

ha ottenuto 679.000 telespettatori, share 4,13% (684.000, 4,11%). Su La7 La Torre di Babele ha ottenuto 1.194.000 telespettatori, share 6,34% (1.198.000, 6,30%).

ha ottenuto 1.194.000 telespettatori, share 6,34% (1.198.000, 6,30%). Su Italia 1 il film Spider-Man: Far from home ha registrato un netto di 1.188.000 telespettatori, share 7,21% (1.196.000, 7,19%).

ha registrato un netto di 1.188.000 telespettatori, share 7,21% (1.196.000, 7,19%). Su Rete 4 Quarta Repubblica ha registrato 755.000 telespettatori, share 5,38% (761.000, 5,37%).

ha registrato 755.000 telespettatori, share 5,38% (761.000, 5,37%). Su Rai 3 Lo stato delle cose ha ottenuto nella presentazione 619.000 telespettatori, share 3,02% (625.000, 3,03%) e nel programma 671.000, 4,20% (676.000, 4,19%).

ha ottenuto nella presentazione 619.000 telespettatori, share 3,02% (625.000, 3,03%) e nel programma 671.000, 4,20% (676.000, 4,19%). Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel ha registrato 448.000 telespettatori, share 2,39% (449.000, 2,37%).

ha registrato 448.000 telespettatori, share 2,39% (449.000, 2,37%). Su Nove Cash or Trash – Speciali Prime Time è stato visto da 386.000 telespettatori, share 2,02% (387.000, 2,01%).

è stato visto da 386.000 telespettatori, share 2,02% (387.000, 2,01%). Su Real Time Hercai: amore e vendetta 287.000, 1,79% [TA]

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.891.000, 23,72% (4.907.000, 23,70%); Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) 5.934.000, 28,14% (5.961.000, 28,09%); Striscia la Notizia, con la prima di Scotti e Hunziker, su Canale 5 3.052.000 telespettatori, share 14,49% (3.065.000, 14,46%). Su Rai 2 Tg2 Post 440.000, 2,06% (443.000, 2,06%). Su Rai 3 Blob ha raccolto 995.000, 5,08% (999.000, 5,07%) e a seguire Fin che la barca va 945.000, 4,63% (948.000, 4,62%); Il cavallo e la torre 1.177.000, 5,73% (1.183.000, 5,73%); Un posto al sole 1.495.000, 7,01% (1.526.000, 7,11%). NCIS su Italia 1 registra 1.556.000 telespettatori, share 7,39% (1.560.000, 7,37%), mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 1.053.000 telespettatori, share 5,09% (1.058.000, 5,09%), e 871.000, 4,07% (877.000, 4,07%). Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.952.000 telespettatori, share 9,17% (1.961.000, 9,16%), mentre su Tv8 Alessandro Borghese Celebrity Chef ha ottenuto 400.000 telespettatori, share 1,91% (401.000, 1,90%) e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 480.000 telespettatori, share 2,29% [480.000, 2,27%]. Su Real Time Casa a prima vista 863.000, 4,09% [TA].

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.277.000, 24,26%, e nel game (La Ghigliottina) un netto di 4.856.000, 28,47%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.946.000 telespettatori, share 15,78% e nel game un netto di 3.107.000, 19,37%. Su Rai 2 il match Italia – Danimarca, amichevole U21, ha ottenuto un netto di 491.000, 3,30%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 778.000 telespettatori, share 4,13%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 850.000 telespettatori, share 4,41%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 300.000, 2%. Su Tv8 la prima puntata di Casa contro casa 299.000, 1,65%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 483.000 telespettatori, share 12,70%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 797.000, 18,02%; Storie Italiane nella prima parte 929.000, 21,03%, e nella seconda 988.000, 18,30%; È sempre Mezzogiorno 1.676.000, 17,39%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 285.000, 6,54%; I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 441.000, 7,58%, e nella seconda parte 868.000, 9,42%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nel programma 307.000, 6,48%, e nel segmento Extra 247.000, 5,59%; ReStart 204.000, 4,93%; Elisir nella presentazione 202.000, 4,67%, e nel programma 298.000, 6,21%, Mixer Storia 246.000, 4,34%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 513.000, 4,51%; Passato e Presente 462.000, 3,72%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 950.000 telespettatori, share 21,56% e 833.000, 19,32%, con Forum a 1.376.000, 19,07%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 339.000 telespettatori, share 5,20% e su Rete 4 Endless Love 134.000, 3,02%; Tempesta d’amore 167.000, 3,79%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 181.000 telespettatori, share 3,36% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 670.000, 5,95%. La7 ha ottenuto con Omnibus 214.000 telespettatori, share 4,78%, nel segmento News 172.000, 4,30% e nel Dibattito 212.000, 4,62%; quindi Coffee Break 209.000, 4,75% e L’aria che tira 291.000, 5,26% e L’aria che tira Oggi 510.000, 5,15%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella presentazione 1.933.000, 16,05%, nella prima parte 1.571.000, 14,16%, e nella seconda 1.663.000, 17,96%; Il Paradiso delle Signore 1.737.000, 20,48%; La vita in diretta nella presentazione 1.645.000, 20,14%, e nel programma 2.109.000, 21,65%. Su Rai 2 Ore 14 1.072.000, 9,68%; BellaMa’ nella prima parte 611.000, 6,85%, e nella seconda 717.000, 8,73%, La Porta Magica 410.000, 4,98%. Su Rai 3 A casa di Maria Latella 265.000, 3,06%, Aspettando Geo 474.000, 5,81%, Geo 1.157.000, 11,33%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.115.000 telespettatori, share 17,45% (2.123.000, 17,42%), Tradimento 2.233.000, 19,66% (2.302.000, 20,02%); Uomini e Donne 2.379.000, 23,81% (2.506.000, 24,66%), e nel finale 1.889.000, 21,78% (1.914.000, 21,70%); Amici di Maria De Filippi 1.614.000, 19,01% (1.712.000, 19,68%); GF 1.416.000, 17,22% (1.430.000, 17,25%); The Family 1.402.000, 17,57% (1.413.000, 17,60%); Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.223.000, 14,91%, nella seconda 1.340.000, 14,10% e nei saluti 1.400.000, 12,72%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 478.000 telespettatori, 4,08%, Lethal Weapon 471.000, 5,22%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 740.000 telespettatori, 6,73% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 480.000, 5,46%, e il film Dieci italiani per un tedesco un netto di 299.000, 3,18%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 477.000, 4,26%, nel programma 404.000, 4,34% e nel segmento Focus 239.000, 2,94%; La Torre di Babele Doc 150.000, 1,57%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 XXI Secolo ha registrato nella prima parte 1.185.000 telespettatori, share 11,83%, e nella seconda 363.000, 6,42%. Su Rai 2 il doc Il corpo e il nome. Gli ignoti delle Fosse Ardeatine ha registrato 181.000 telespettatori, share 2,48%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 322.000, 4,97%. Su Italia 1 Sport Mediaset Monday Night 365.000, 5,24%. Su La7 Francesco, il Papa rivoluzionario 410.000, 2,93%; La7 Doc Mea Culpa: Corruzione in Vaticano 198.000, 2,63%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.142.000, 25,33%; ore 20:00 5.126.000, 25,79%.

3.142.000, 25,33%; 5.126.000, 25,79%. Tg2 ore 13:00 1.502.000, 12,73%; ore 20:30 686.000, 3,31%.

1.502.000, 12,73%; 686.000, 3,31%. Tg3 ore 14:30 1.154.000, 10,32%; ore 19:00 1.953.000, 12,87%.

1.154.000, 10,32%; 1.953.000, 12,87%. Tg5 ore 13:00 2.576.000, 21,59%; ore 20:00 3.961.000, 19,69%.

2.576.000, 21,59%; 3.961.000, 19,69%. Studio Aperto ore 12:25 1.128.000, 11,58%; ore 18:30 623.000, 5,27%.

1.128.000, 11,58%; 623.000, 5,27%. Tg4 ore 12.00 349.000, 4,71%; ore 18:55 674.000, 4,44%.

349.000, 4,71%; 674.000, 4,44%. Tg La7 ore 13:30 776.000, 6,33%; ore 20:00 1.752.000, 8,69%.

Dati AUDITEL™