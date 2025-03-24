Quanto hanno vinto i concorrenti della puntata di stasera, lunedì 24 marzo 2025, di Affari Tuoi, il programma di Rai 1.

Affari Tuoi: puntata stasera 24 marzo 2025, quanto hanno vinto i concorrenti?

Quanto hanno vinto nella puntata di stasera, lunedì 24 marzo 2025, ad Affari Tuoi?

Il programma “dei pacchi”, in onda ogni sera su Rai 1 alle ore 20:35 con la conduzione di Stefano De Martino, ospita in ogni puntata un concorrente (o “pacchista”) differente, proveniente da una delle venti regioni italiane ed estratto poco prima della registrazione del programma.

Affari Tuoi, concorrenti puntata stasera 24 marzo 2025

Il concorrente della puntata di Affari Tuoi in onda stasera, lunedì 24 marzo 2025, è Dino, per la regione Umbria. Proveniente da Amelia, provincia di Terni, Dino è titolare di una pasticceria, caffetteria e tabaccheria. Con lui, gioca la sorella Chiara.

Affari Tuoi, quanto hanno vinto stasera?

Dino e Chiara giocano con il pacco numero 14:

primi sei tiri. Nel pacco numero 1 della Sicilia, ci sono 50 euro ;

; nel pacco numero 19 della Valle d’Aosta, ci sono 50mila euro ;

; nel pacco numero 18 della Sardegna, ci sono 75 euro ;

; nel pacco numero 4 della Liguria, ci sono 30mila euro ;

; nel pacco numero 15 delle Marche, c’è 1 euro ;

; ultimo tiro dei primi sei. Nel pacco numero 17 dell’Abruzzo, ci sono 5mila euro ;

; tra Cambio e Offerta, Dino sceglie l’ Offerta . Il Dottore offre 39mila euro. Il concorrente rifiuta e va avanti;

. Il Dottore offre 39mila euro. Il concorrente rifiuta e va avanti; prossimi tre tiri. Nel pacco numero 6 della Toscana, ci sono 0 euro ;

; nel pacco numero 9 della Basilicata, ci sono 200mila euro ;

; ultimo tiro di questa tripletta. Nel pacco numero 11 del Molise, ci sono le Lenticchie , specialità regionale di questa puntata;

, specialità regionale di questa puntata; il Dottore propone il Cambio . Dino continua la partita con il pacco numero 14;

. Dino continua la partita con il pacco numero 14; prossimi tre tiri. Nel pacco numero 16 della Campania, ci sono 75mila euro ;

; nel pacco numero 20 del Friuli-Venezia Giulia, ci sono 10mila euro ;

; nel pacco numero 5 dell’Emilia-Romagna, ci sono 20mila euro ;

; la nuova Offerta del Dottore, per un tiro, è pari a 30mila euro. Dino e Chiara rifiutano;

del Dottore, per un tiro, è pari a 30mila euro. Dino e Chiara rifiutano; nel pacco numero 12 del Trentino-Alto Adige, ci sono 15mila euro ;

; sempre per un tiro, il Dottore, stavolta, propone il Cambio . I concorrenti lo rifiutano;

. I concorrenti lo rifiutano; nel pacco numero 7 del Piemonte, ci sono 100 euro ;

; il Dottore, ancora per un tiro, ritorna all’ Offerta con un assegno di 35mila euro. Dino e Chiara rifiutano;

con un assegno di 35mila euro. Dino e Chiara rifiutano; nel pacco numero 13 del Lazio, ci sono 500 euro ;

; nuovamente per un tiro, il Dottore propone il Cambio . I concorrenti non cambiano il loro pacco pescato dalla ruota;

. I concorrenti non cambiano il loro pacco pescato dalla ruota; nel pacco numero 10 del Veneto, ci sono 200 euro ;

; il Dottore, sempre per un tiro, stavolta offre 50mila euro (davanti ad una richiesta di 250mila). Dino e Chiara rifiutano l’ Offerta e vanno avanti;

e vanno avanti; nel pacco numero 3 della Puglia, ci sono 20 euro ;

; restano 10 euro, 100mila euro e 300mila euro. Il Dottore, a questo punto, davanti alla richiesta del concorrente di 250mila euro, ne offre 75mila euro. Dino rifiuta l’ Offerta ;

; nel pacco numero 2 della Lombardia, ci sono 300mila euro ;

; il Dottore, davanti alla richiesta del concorrente di 75mila, ne offre 39mila. Dino decide di andare fino in fondo e rifiuta l’ Offerta ;

; si aprono i restanti due pacchi. Nel pacco numero 8 della Calabria ci sono 10 euro mentre nel pacco dei concorrenti, ci sono 100mila euro.

Dino e Chiara tornano a casa con 100mila euro.

Come funziona Affari Tuoi?

Nel corso della puntata il concorrente, affiancato da un parente, deve eliminare i pacchi degli altri concorrenti di fronte, sperando di avere nel suo pacco (scelto nell’anteprima) quello dal valore più alto, ovvero di 300.000 euro. Non mancano le insidie, come le offerte del “Dottore” che, al telefono, comunica con il conduttore, proponendo somme in denaro da accettare per interrompere il gioco, oppure gli scambi con gli altri pacchi.

Dal 2023 è stato introdotto anche un gioco finale, La Regione Fortunata, che va in scena solo se il concorrente, di fronte agli ultimi due pacchi, decide di annullare il contenuto del proprio pacco per tentare di vincere 100.000 euro.

Il gioco consiste nell’indovinare, tra tutte le regioni italiane e al primo colpo, quella estratta a sorte dal notaio prima del programma: se fallisce al primo tentativo, si può provare a vincere 50.000 euro con una seconda possibilità, ma scegliendo tra la metà delle regioni.

Affari Tuoi, casting

Per partecipare come concorrenti ad Affari Tuoi si può inviare la propria candidatura tramite il sito www.giocherai.it, cliccando sulla pagina dedicata al programma.

Affari Tuoi, replica

Rai 1 non prevede repliche di Affari Tuoi: per rivedere le puntate si può andare su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link, la pagina ufficiale del programma.