La concorrente brasiliana è in gioco per la vittoria del Grande Fratello: con lei anche Jessica, Lorenzo e Zeudi. Shaila Gatta eliminata.

Helena Prestes è la quarta finalista del Grande Fratello. Giglio, Javier e Shaila eliminati

La semifinale del Grande Fratello ha dato i suoi primi verdetti decisivi. Chi resta e chi va, chi raggiunge la finale e chi si ferma ad un passo da lunedì prossimo. Ai primi finalisti di questa edizione del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini sono Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma si è aggiunta una quarta finalista : Helena Prestes.

La tripla eliminazione

Nel corso della puntata abbiamo assistito ad una tripla eliminazione. Nella prima in cui erano coinvolti Chiara, Helena e Giglio, quest’ultimo è stato il primo concorrente a lasciare la casa senza soluzione di ritorno. Nel televoto che domandava “Chi vuoi salvare”, Giglio è stato il meno votato con il 20.76% delle preferenze. Segue Helena che ha sfiorato il 38% delle votazioni, mentre Chiara è stata la più votata arrivando al 41.27%.

I candidati alla seconda eliminazione sono stati scelti dai primi tre finalisti ufficializzati (Jessica, Lorenzo e Zeudi) reclusi in una stanza, mentre gli altri concorrenti hanno svolto le ultime nomination. La somma dei voti di finalisti e non, hanno generato un televoto flash tra Chiara, Javier, Shaila ed Helena. Ad abbandonare per sempre la casa è stato Javier, salvato solo dal 14.41% del pubblico. Shaila è stata la seconda meno votata, distante di circa 2 punti percentuali (16.38%), poi Helena (34.29%) e anche in questo televoto Chiara è stata la più votata (34.92%).

La terza e ultima eliminazione è avvenuta in un televoto a doppio esito. Il meccanismo è scaturito dalla prova del piramidale dorato, una delle non finaliste (tra Shaila, Helena, Chiara e Maria Vittoria) ha potuto avere la possibilità di diventare finalista. La fortunata è stata Shaila che ha deciso di sfidare al televoto Helena, a sua volta Helena ha potuto trascinare una terza candidata scegliendo Chiara.

La più votata, Helena Prestes (con il 52.22%) è diventata per l’appunto la quarta finalista, mentre la meno votata (con il 16.4%) è stata eliminata, dunque Shaila Gatta, non è arrivata alla finale.

Chi sarà la quinta finalista?

Per Maria Vittoria e Chiara è in ballo il quinto posto della finale del Grande Fratello. Sul finale della semifinale è stato aperto un televoto che sarà chiuso all’inizio della finale di lunedì 31 marzo, quando sarà svelato il nome della quinta finalista.