Zeudi Di Palma è la terza finalista del Grande Fratello 2025. Si aggiunge al duo formato da Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi

La terza finalista del ‘Grande Fratello 2025‘ è Zeudi Di Palma. La proclamazione è avvenuta durante la trentottesima puntata del reality di Canale 5 in onda, stasera, lunedì 10 marzo. Ha battuto, al televoto, con oltre il 49 per cento delle preferenze, Shaila Gatta, Stefania Orlando, Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli.

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“Come per Miss Italia, dedico questo a mia mamma e a mia nonna” sono state le prime parole della ragazza dopo la lettura del verdetto.

L’ex reginetta di bellezza si aggiunge, alla terna degli aspiranti trionfatori di questa edizione, a Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi.

L’ex velina di ‘Striscia La Notizia’, per nulla delusa dall’essere stata battuta da Zeudi, ha espresso il desiderio di confrontarsi al televoto con Helena.

“Sono emozionatissima. Non me l’aspettavo. Sono riuscita a dare tutta me stessa. E’ stata una ricompensa. Ringrazio tutti voi perché siete riusciti a tirare fuori il meglio ed il peggio di me” ha detto Zeudi una volta riabbracciati i suoi compagni d’avventura.

E’ entrata in casa, come concorrente, lo scorso 2 dicembre 2024.

Chi è Zeudi Di Palma del Grande Fratello 2025? La scheda ufficiale

Zeudi, napoletana di Scampia, ha 23 anni (è nata il 2 novembre 2001 sotto il segno dello Scorpione). È diplomata al Liceo Scientifico, studia sociologia all’Università di Napoli Federico II e lavora come modella.

Zeudi è cresciuta con la mamma che ha fatto tanti sacrifici per mantenere lei e la sorella, dopo che il padre è andato via di casa quando lei aveva solo 2 anni.

Per dare una svolta alla sua vita, nel 2021, decide di candidarsi a Miss Italia, vi partecipa e vince la ’82ª edizione. Da aprile a maggio 2022 debutta in tv come primadonna di ‘Big Show’, condotto da Enrico Papi.

Zeudi è empatica, ottimista e aperta all’ascolto, ma è anche perfezionista e permalosa. Attualmente single, ammette di non essere capace di vivere l’amore con leggerezza. Si definisce una ragazza seria e con la testa sulle spalle. Ama l’arte in tutte le sue forme, i tramonti e il mare.