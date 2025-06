Questa sera, lunedì 24 febbraio 2025, andrà in onda su Canale 5 la trentaquattresima puntata della diciottesima edizione del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, nel ruolo di opinioniste, e di Rebecca Staffelli, che raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Scopriamo, qui di seguito, cosa accadrà in questa nuova puntata.

Grande Fratello, stasera puntata 24 febbraio 2025: anticipazioni

Nella puntata di questa sera, assisteremo ad un’eliminazione.

Questa sera l’importante verdetto del televoto. Chi dovrà abbandonare il gioco tra Chiara, Giglio, Iago, Mattia e Shaila? Nel corso della punta verrà nominata, attraverso un televoto flash, la prima finalista che si aggiungerà a Lorenzo, eletto primo finalista due settimane fa.

I dissapori tra Shaila ed Helena sono palesi fin dalle prime settimane di convivenza e non si sono mai appianati. La showgirl napoletana ha scritto una canzone rap per denigrare la modella brasiliana.

Una dolce sorpresa per Tommaso che potrà rivedere, in collegamento da Siena, l’amata nonna Alba. Anche Maria Teresa sarà protagonista di una sorpresa: potrà riabbracciare la figlia Guenda.

Iago García eliminato dalla casa del Grande Fratello 2025. Lorenzo “Sono molto felice che sia uscito Iago”.

Helena la prima candidata per la finale. Sceglie Amanda insieme a lei. Lei sceglie Stefania. E lei sceglie Jessica. Sono loro le 4 candidate alla finale. No, Shaila non c'è.

la prima candidata per la finale. Sceglie insieme a lei. Lei sceglie . E lei sceglie . Sono loro le 4 candidate alla finale. No, Shaila non c’è. A sorpresa, Jessica Morlacchi prima finalista donna di questa edizione.

Chiara, Amanda, Maria Teresa, Helena e Zeudi le candidate all’eliminazione per la prossima puntata

Grande Fratello 2024-2025, cast e concorrenti: chi sono?

I concorrenti attualmente presenti nella Casa del Grande Fratello sono Amanda Lecciso, imprenditrice e sorella di Loredana Lecciso, Chiara Cainelli, influencer e modella, Federico Chimirri, chef e dj, Helena Prestes, modella, Iago García, attore, Javier Martínez, pallavolista, Jessica Morlacchi, cantante e musicista, Lorenzo Spolverato, modello, Luca “Giglio” Giglioli, parrucchiere, Maria Teresa Ruta, conduttrice, Mariavittoria Minghetti, medico estetico, Mattia Fumagalli, istruttore di sci, Shaila Gatta, ballerina e showgirl, Stefania Orlando, conduttrice, Tommaso Franchi, idraulico, e Zeudi Di Palma, modella e Miss Italia 2021.

Grande Fratello, dove vederlo

La trentatreesima puntata del Grande Fratello 2024-2025 andrà in onda in diretta a partire dalle ore 21:35 su Canale 5. Sarà possibile seguire la puntata in diretta anche in streaming su Mediaset Infinity dove sarà possibile recuperarla o rivederla dopo la messa in onda.