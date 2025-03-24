L’Eredità, Ghigliottina, parola: puntata stasera 24 marzo 2025, chi ha vinto

Chi ha vinto e qual è la parola della Ghigliottina della puntata di stasera, lunedì 24 marzo 2025 de L’Eredità, il programma di Rai 1.

Qual è la parola nascosta della Ghigliottina e quanto hanno vinto nella puntata di stasera, lunedì 24 marzo 2025, a L’Eredità? Il programma, in onda ogni sera su Rai 1 alle ore 18:40 con la conduzione di Marco Liorni, come d’abitudine, ogni sera culmina con il gioco finale della Ghigliottina. A partecipare è il concorrente che, nel gioco dei 100 secondi, allo scadere del tempo, è riuscito a tenere il gioco in mano.

L’Eredità, Ghigliottina: concorrente puntata stasera 24 marzo 2025

Dopo La Scossa, al Triello si sfidano Noemi, Gabriele e Marina.

Nei 100 secondi, invece, si sfidano Gabriele e Marina.

Ad affrontare la Ghigliottina è Marina!

Si parte da un montepremi di 185.000 euro.

Quali sono gli indizi della Ghigliottina di stasera

Le coppie e, quindi, i 5 indizi* per la parola nascosta della Ghigliottina di stasera, sono:

Risultato – Gara (sbagliata);

– Gara (sbagliata); Differenza – Prodotto (sbagliata);

(sbagliata); Negativo – Relativo (sbagliata);

– Relativo (sbagliata); Superare – Destra (indovinata);

– Destra (indovinata); Ingresso – Uscita (indovinata).

*in grassetto, i cinque indizi corretti

Qual è la parola della Ghigliottina de L’Eredità oggi 24 marzo 2025

Il montepremi si è dimezzato tre volte, fino a raggiungere la cifra di 23.125 euro.

Al termine del minuto di tempo a disposizione, Marina ha scritto la parola PESO.

La parola PESO non è corretta.

La parola nascosta della Ghigliottina di stasera è TEST.

Come funziona la Ghigliottina?

Il concorrente partecipa al gioco finale con il montepremi che corrisponde alla somma dei montepremi dei concorrenti che hanno partecipato a L’Eredità.

Il conduttore propone per cinque volte una coppia di parole: per ciascuna coppia, il concorrente deve scegliere una delle due parole, cercando di individuare, affidandosi all’intuito e alla fortuna, quella corretta. L’insieme delle cinque parole corrette costituisce i cinque indizi tramite i quali il concorrente deve individuare la parola nascosta.

Se la scelta della parola, tra le due proposte dal conduttore, è giusta, il concorrente mantiene il montepremi; se la scelta è sbagliata, invece, il montepremi viene dimezzato. Il concorrente, in ogni caso, sarà informato dell’indizio corretto.

Per vincere il montepremi, il concorrente deve indovinare in un tempo stabilito la parola nascosta, ovvero a cosa si riferiscono, secondo la logica di gioco, i cinque indizi, scrivendo la risposta su un cartoncino che, al termine del tempo di gioco, deve essere consegnato al conduttore.

L’Eredità, casting

Per partecipare come concorrenti a L’Eredità si può inviare la propria candidatura tramite il sito www.giocherai.it, cliccando sulla pagina dedicata al programma.

L’Eredità, replica

Rai 1 non prevede repliche de L’Eredità: per rivedere le puntate si può andare su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link, la pagina ufficiale del programma.