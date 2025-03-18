Gli ascolti tv del lunedì, tra Belcanto e GF…

NB: Dati in “vecchio standard” [BS]. La TA sarà aggiunta in parentesi quando disponibile.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la serie Belcanto ha registrato un netto di 3.492.000 telespettatori, share 20.9% (3.532.000, 20,9%). Su Canale 5 Grande Fratello (cosa è successo) ha registrato un netto di 2.063.000 telespettatori, share 16.4% (2.127.000, 16,8%). Su Rai 2 99 da battere ha ottenuto 1.261.000 telespettatori, share 8.1% (1.266.000, 8,1%). Su Rai 3 Lo stato delle cose ha ottenuto 937.000 telespettatori, share 5.8% (944.000, 5,8%). Su Italia 1 il film Spider-Man: Homecoming ha registrato un netto di 1.126.000 telespettatori, share 6.9% (1.133.000, 6,9%). Su Rete 4 Quarta Repubblica ha registrato un netto di 724.000 telespettatori, share 5.1% (730.000, 5,1%). Su La7 La Torre di Babele ha ottenuto 853.000 telespettatori, share 4.5% (858.000, 4,4%). Su TV8 Bruno Barbieri – 4 Hotel ha registrato 412.000 telespettatori, share 2.6% (513.000, 2,7%, e 310.000, 2,4%). Sul NOVE Teresa Mannino – Sento la Terra girare è stato visto da 478.000 telespettatori, share 2.8% (478.000, 2,8%).

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 5.114.000, 24.5 (5.130.000, 24,5%); Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) 6.296.000, 29.4% (6.324.000, 29,4%); Striscia la Notizia su Canale 5 3.088.000 telespettatori, share 14.4% (3.099.000, 14,4%). Su Rai 2 Tg2 Post 557.000, 2.6% (561.000, 2,6%). Su Rai 3 Blob ha raccolto 1.022.000, 5.1% (1.026.000, 5,1%), e a seguire Fin che la barca va 889.000, 4.3% (893.000, 4,3%); Il cavallo e la torre 1.116.000, 5.3% (1.121.000, 5,3%); Un posto al sole 1.445.000, 6.7% (1.476.000, 6,8%). NCIS su Italia 1 registra 1.465.000 telespettatori, share 6.9% (1.470.000, 6,8%), mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 1.038.000 telespettatori, share 4.9% (1.043.000, 4,9%), nella prima parte e 925.000, 4.3% (931.000, 4,3%), nella seconda. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.741.000 telespettatori, share 8.1% (1.750.000, 8,1%), mentre su TV8 Alessandro Borghese Celebrity Chef ha ottenuto 417.000 telespettatori, share 2% (418.000, 2%), e sul NOVE Don’t Forget The Lyrics ha registrato 489.000 telespettatori, share 2.3% (489.000, 2,3%). Su Real Time, Casa a Prima Vista registra 816.000 telespettatori, share 3.8% (817.000, 3,8%).

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.251.000, 23.9%, e nel game (La Ghigliottina) un netto di 4.691.000, 26.9%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.026.000 telespettatori, share 16.1%, e nel game un netto di 3.202.000, 19.8%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto 571.000, 3.6%, nel primo episodio, e 783.000, 4%, nel secondo. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 616.000 telespettatori, share 3.2%. La Promessa su Rete 4 ha raccolto 855.000 telespettatori, share 4.4%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 296.000, 2%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 483.000 telespettatori, share 12,6%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 897.000, 20%; Storie Italiane nella prima parte 854.000, 20,5%, e nella seconda 1.067.000, 20,4%; È sempre Mezzogiorno 1.664.000, 17%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 224.000, 5,1%; I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 461.000, 8%, e nella seconda parte 964.000, 10,4%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nel programma 281.000, 5,8%, e nel segmento Extra 208.000, 4,7%; ReStart 187.000, 4,4%; Elisir nella presentazione 175.000, 4,3%, e nel programma 181.000, 4,3%, Mixer Storia 218.000, 3,9%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 526.000, 4,6%; Passato e Presente 427.000, 3,4%.

Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.018.000 telespettatori, share 22,9%, e 803.000, 19,3%, con Forum a 1.300.000, 18,1%. Su Italia 1 Chicago Justice ha registrato un netto di 436.000 telespettatori, share 6,7%, e su Rete 4 Endless Love 170.000, 3,8%; Tempesta d’amore 210.000, 5%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 262.000 telespettatori, share 5,1%, e dopo il Tg La signora in giallo 689.000, 6,1%.

La7 ha ottenuto con Omnibus 135.000 telespettatori, share 3,4% (nel segmento News 113.000, 2,8%, e nel Dibattito 193.000, 4,1%); quindi Coffee Break 166.000, 4% e L’aria che tira 262.000, 4,9%, e L’aria che tira Oggi 461.000, 4,6%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella presentazione 1.947.000, 16,2%, nella prima parte 1.584.000, 14,2%, e nella seconda 1.642.000, 18,6%; Il Paradiso delle Signore 1.640.000, 20,4%; La vita in diretta nella presentazione 1.736.000, 21,8%, e nel programma 2.237.000, 23,1%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 1.149.000, 10,3%; BellaMa’ nella prima parte 564.000, 6,6%, e nella seconda 693.000, 8,8%, La Porta Magica 430.000, 5,2%, e nel segmento E poi… 295.000, 3,2%. Su Rai 3 Aspettando Geo 585.000, 7,4%, Geo 1.227.000, 11,7%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.081.000 telespettatori, share 17,1%, Tradimento 2.131.000, 18,3%; Uomini e Donne (live) 2.167.000, 22,2%, e nel finale 1.640.000, 19,7%; Amici di Maria De Filippi 1.408.000, 17,6%; My home my destiny 1.136.000, 14,7%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.009.000, 12,5%, nella seconda 1.252.000, 13,3%, e nei Saluti 1.330.000, 12,2%. Su Italia 1 il primo episodio de I Simpson ha registrato 555.000 telespettatori, 4,7%, Lethal Weapon 409.000, 4,6%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 721.000 telespettatori, 6,6% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 416.000, 4,9%, e il film Airport ’77 un netto di 398.000, 4,3%.

Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 559.000, 4,9%, nel programma 426.000, 4,8%, e nel segmento #Focus 243.000, 3,1%; La Torre di Babele Doc 180.000, 1,9%.

Ascolti tv Seconda Serata

In seconda serata su Rai 1 XXI Secolo ha registrato nella prima parte 1.046.000 telespettatori, share 10,8%, e nella seconda 335.000, 5,8%. Su Rai 2 90° minuto… del lunedì ha registrato 405.000 telespettatori, share 6,1%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 398.000, 5,9%. Su Italia 1 Sport Mediaset Monday Night 348.000, 4,9%. Su Rete 4 la prima parte del film Morte a Venezia 107.000, 3%. Su La7 Dalla guerra a Yalta 248.000, 2,3%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.068.000, 24,6%; ore 20:00 4.897.000, 24,2%.

3.068.000, 24,6%; 4.897.000, 24,2%. Tg2 ore 13:00 1.724.000, 14,5%; ore 20:30 1.011.000, 4,8%.

1.724.000, 14,5%; 1.011.000, 4,8%. Tg3 ore 14:30 1.335.000, 11,7%; ore 19:00 1.817.000, 11,9%.

1.335.000, 11,7%; 1.817.000, 11,9%. Tg5 ore 13:00 2.515.000, 20,9%; ore 20:00 4.122.000, 20,2%.

2.515.000, 20,9%; 4.122.000, 20,2%. Studio Aperto ore 12:25 1.071.000, 10,9%; ore 18:30 667.000, 5,6%.

1.071.000, 10,9%; 667.000, 5,6%. Tg4 ore 12.00 365.000, 4,9%; ore 18:55 620.000, 4,1%.

365.000, 4,9%; 620.000, 4,1%. Tg La7 ore 13:30 743.000, 6%; ore 20:00 1.629.000, 8%.

Dati AUDITEL™