Stasera, lunedì 17 marzo in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “Grande Fratello 2025”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Questa sera l’importante verdetto del televoto. Chi dovrà abbandonare la Casa, fermandosi così a un passo dalla semifinale, tra Chiara Cainelli, Helena Prestes, Javier Martinez, Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta?

Gli inquilini, però, non sanno che questa non sarà l’unica eliminazione. Nel corso della puntata, infatti, verrà aperto un televoto flash che porterà un altro inquilino a rinunciare al sogno della vittoria.

Sabato sera i concorrenti hanno festeggiato i 6 mesi di vita nella Casa tra balli e divertimenti. Ma, nel corso delle celebrazioni, sono successe molte cose: Shaila non intende in alcun modo ricucire con Lorenzo, Tommaso e Mariavittoria hanno attraversato una nuova crisi e Javier ha ammesso di essere geloso.

Infine, due dolci sorprese: Jessica riabbraccerà i suoi nipotini mentre Tommaso il suo papà.

Grande Fratello 2025, cast e concorrenti: chi sono?

I concorrenti attualmente presenti nella Casa del Grande Fratello sono Chiara Cainelli, influencer e modella, Helena Prestes, modella, Javier Martínez, pallavolista, Jessica Morlacchi, cantante e musicista, Lorenzo Spolverato, modello, Luca “Giglio” Giglioli, parrucchiere, Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta, ballerina e showgirl, Tommaso Franchi, idraulico, e Zeudi Di Palma, modella e Miss Italia 2021.

I primi tre finalisti di questa edizione del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini sono Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma.

Grande Fratello 2025 puntata 17 marzo, dove vederla in diretta tv e live streaming

La nuova puntata del Grande Fratello 2024-2025 andrà in onda in diretta a partire dalle ore 21:35 su Canale 5. Sarà possibile seguire la puntata anche in streaming su Mediaset Infinity dove sarà possibile recuperarla o rivederla dopo la messa in onda assieme alle clip con i momenti più importanti della serata.

Foto | “per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy”