Grande Fratello 2025 anticipazioni spoiler puntata 17 marzo
Anticipazioni, spoiler, eliminati, nominati, diretta streaming, replica, sorprese puntata Grande Fratello 2025 del 17 marzo
Stasera, lunedì 17 marzo in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “Grande Fratello 2025”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.
Questa sera l’importante verdetto del televoto. Chi dovrà abbandonare la Casa, fermandosi così a un passo dalla semifinale, tra Chiara Cainelli, Helena Prestes, Javier Martinez, Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta?
Gli inquilini, però, non sanno che questa non sarà l’unica eliminazione. Nel corso della puntata, infatti, verrà aperto un televoto flash che porterà un altro inquilino a rinunciare al sogno della vittoria.
Sabato sera i concorrenti hanno festeggiato i 6 mesi di vita nella Casa tra balli e divertimenti. Ma, nel corso delle celebrazioni, sono successe molte cose: Shaila non intende in alcun modo ricucire con Lorenzo, Tommaso e Mariavittoria hanno attraversato una nuova crisi e Javier ha ammesso di essere geloso.
Infine, due dolci sorprese: Jessica riabbraccerà i suoi nipotini mentre Tommaso il suo papà.
Grande Fratello 2025, cast e concorrenti: chi sono?
I concorrenti attualmente presenti nella Casa del Grande Fratello sono Chiara Cainelli, influencer e modella, Helena Prestes, modella, Javier Martínez, pallavolista, Jessica Morlacchi, cantante e musicista, Lorenzo Spolverato, modello, Luca “Giglio” Giglioli, parrucchiere, Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta, ballerina e showgirl, Tommaso Franchi, idraulico, e Zeudi Di Palma, modella e Miss Italia 2021.
I primi tre finalisti di questa edizione del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini sono Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma.
Grande Fratello 2025 puntata 17 marzo, dove vederla in diretta tv e live streaming
La nuova puntata del Grande Fratello 2024-2025 andrà in onda in diretta a partire dalle ore 21:35 su Canale 5. Sarà possibile seguire la puntata anche in streaming su Mediaset Infinity dove sarà possibile recuperarla o rivederla dopo la messa in onda assieme alle clip con i momenti più importanti della serata.
Foto | “per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy”