Uomini e Donne, la puntata di lunedì 17 marzo 2025: cos’è successo oggi ai protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

Oggi, lunedì 17 marzo 2025, a partire dalle ore 14:45, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, i tronisti del Trono Classico (Gianmarco Steri e Tina Cipollari) e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Alessio Pili Stella, Margherita Aiello, Morena Farfante, Diego Di Fazio, Sabrina Zago, Cristina Zappone, Giuseppe Augello, Agnese De Pasquale, Giovanni Siciliano, Pierpaolo Lazzarini, Arianna Tumiotto, Damiano Foti, Lucia Melillo e altri).

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda ieri, abbiamo visto Marcello e Giada, che hanno fornito aggiornamenti sulla loro storia d’amore dopo aver lasciato, tempo fa, il programma insieme.

Riguardo il trono di Tina Cipollari, invece, è andata in onda una sua nuova esterna con Cosimo. Quest’ultimo l’ha anche invitata in Puglia, nella sua terra natale.

Dopo una nuova discussione con Giuseppe, Sabrina, invece, ha lasciato lo studio in lacrime.

Agnese, invece, ha iniziato una conoscenza con Diego mentre Arianna sta frequentando Claudio.

Gianmarco, invece, è uscito in esterna con Nadia. A quest’ultima non sono piaciuti alcuni atteggiamenti del tronista e, per questo motivo, ha deciso di mettere una distanza. Gianmarco ha provato a rassicurarla.

Uomini e Donne, puntata 17 marzo 2025: anticipazioni

Nella puntata che andrà in onda oggi, vedremo un’altra sfilata che avrà come protagoniste le Dame.

Riguardo il trono di Gianmarco, invece, andrà in onda una sua nuova esterna con Cristina, durante la quale i due chiariranno alcune loro incomprensioni.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata in tempo reale, con il nostro liveblogging, sempre a partire dalle ore 14:45.